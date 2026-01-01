Calcio: il Toro annuncia Abate, il tecnico firma un biennale

Il Torino riparte da Ignazio Abate: il classe 1986 sarà il nuovo allenatore dei granata. "Il Torino Football Club è lieto di annunciare che dal primo luglio 2026 la conduzione della Prima Squadra sarà affidata al tecnico Ignazio Abate. L'allenatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028" si legge nella nota ufficiale diramata dal club. "Tutta la Società riabbraccia Ignazio Abate con il più affettuoso: 'Bentornato a Torino! Buon lavoro e Sempre Forza Toro!'" il messaggio del presidente Urbano Cairo per il nuovo allenatore.