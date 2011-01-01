ECONOMIA DOMESTICA

Le banche danno più credito,

ma solo al 2% delle imprese

I finanziamenti crescono per le aziende più strutturate, mentre artigiani, commercianti e microimprese continuano a perdere terreno. In Piemonte il copione non cambia: tutte le province sono in rosso tra le attività sotto i 20 addetti. Lo studio della Cgia

A prima vista i numeri sembrano incoraggianti. Tra marzo 2025 e marzo 2026 gli impieghi vivi alle imprese italiane sono aumentati di 9,8 miliardi di euro (+1,5%), proseguendo una tendenza positiva iniziata nella seconda metà del 2025. Un dato, rilevato da uno studio della Cgia, che interrompe la lunga fase di contrazione culminata nel biennio 2023-2024. Il problema è che dietro la crescita complessiva si nasconde una dinamica che conferma una vecchia storia: il credito continua a premiare i grandi e a penalizzare i piccoli.

Le aziende con almeno 20 addetti hanno ottenuto 14,5 miliardi di euro in più rispetto a un anno prima (+2,7%). Le micro e piccole imprese, invece, hanno visto evaporare 4,7 miliardi di finanziamenti (-4,8%). In altre parole, il sistema bancario torna a prestare denaro, ma lo fa quasi esclusivamente a quella minoranza di imprese che rappresenta appena il 2% del tessuto produttivo nazionale e garantisce, al netto del pubblico impiego, oltre la metà dell’occupazione nazionale. Le altre, che costituiscono il 98% delle aziende italiane, restano ancora una volta ai margini.

Credito difforme

La geografia dei finanziamenti racconta inoltre un’Italia profondamente divisa. Se il Lazio beneficia di un boom da oltre 7,3 miliardi di euro (+11,5%), trainato soprattutto dalla provincia di Roma, e Sicilia e Calabria mostrano incrementi significativi, undici regioni su venti continuano a registrare una flessione degli impieghi complessivi alle imprese.

Ancora più eloquente è il dato relativo alle micro e piccole imprese: qui nessuna regione italiana è in territorio positivo. Dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, passando per il Piemonte, tutte registrano una riduzione dei finanziamenti. A livello provinciale il quadro è persino più drastico: tra le 102 province analizzate soltanto Cremona riesce a chiudere con il segno più. Tutte le altre sono in calo.

Piemonte tiene, ma solo sulla carta

Nel confronto regionale il Piemonte non figura tra le realtà in sofferenza. Anzi, il volume complessivo degli impieghi alle imprese cresce da 46,7 a 47,1 miliardi di euro, con un incremento di 425 milioni (+0,9%). Un dato che, letto superficialmente, potrebbe essere interpretato come un segnale di buona salute.

Ma basta entrare nei numeri per accorgersi che il copione è lo stesso osservato a livello nazionale. Per le imprese con meno di 20 addetti il credito scende da 8,1 a 7,7 miliardi, con una perdita di 374 milioni di euro (-4,6%). Il Piemonte si colloca all’undicesimo posto nazionale per contrazione del credito alle piccole attività. La crescita complessiva, dunque, è sostenuta dalle imprese più grandi, mentre il cuore dell’economia regionale continua a vedere restringersi i rubinetti bancari.

Asti e Biella maglia nera

A livello provinciale emergono differenze significative. Tra le province piemontesi, Asti è addirittura la terza peggiore d’Italia per riduzione degli impieghi complessivi alle imprese: -136 milioni di euro in un anno, pari a un calo dell’8,9%. Peggio fanno soltanto Aosta e Lodi. Anche Biella si colloca nelle zone basse della classifica nazionale con una flessione di 118,9 milioni (-8,5%), mentre il Verbano-Cusio-Ossola registra una contrazione del 6,7%.

Segnali migliori arrivano da Cuneo (+247,8 milioni, +2,8%), Alessandria (+116,1 milioni, +3,2%), Vercelli (+61,4 milioni, +4,5%) e soprattutto Novara (+170,6 milioni, +5,8%). Torino cresce in misura molto più contenuta: +146 milioni, pari allo 0,6%.

Il dato più significativo emerge però restringendo l’analisi alle aziende sotto i 20 addetti. Qui il quadro piemontese diventa uniforme: tutte le province perdono credito. Il Verbano-Cusio-Ossola registra un crollo dell’8,6%, Asti dell’8,5%, Vercelli del 7,8%, Biella del 6,3% e Alessandria del 5,9%. Torino perde il 4,4%, Cuneo il 3,5% e Novara l’1,2%. Nessuna provincia piemontese riesce a invertire la tendenza. Del resto, in tutta Italia c'è una sola eccezione: Cremona, che mette a segno un modesto +0,7%. Tutte le altre 101 province censite mostrano il segno meno.

Le banche preferiscono i grandi

La spiegazione fornita dalla Cgia va ben oltre la semplice prudenza degli istituti di credito. Le microimprese presentano generalmente una maggiore volatilità dei flussi di cassa, patrimoni più contenuti e una maggiore esposizione alle oscillazioni economiche. Per le banche questo si traduce in un profilo di rischio più elevato.

Pesano inoltre le regole prudenziali introdotte negli anni, a partire dagli accordi di Basilea, che richiedono maggior assorbimento di capitale per i finanziamenti considerati più rischiosi. A ciò si aggiunge un fattore molto concreto: istruire una pratica da 50 mila euro costa quasi quanto istruirne una da 5 milioni. Con margini inferiori, il piccolo cliente diventa meno appetibile.

Infine, c’è la trasformazione stessa del sistema bancario. Fusioni, acquisizioni e chiusure di filiali hanno progressivamente eroso quel rapporto territoriale che consentiva al direttore di filiale di valutare anche la storia dell’imprenditore, la reputazione e la conoscenza diretta del tessuto economico locale. Oggi prevalgono rating, algoritmi e procedure standardizzate che inevitabilmente favoriscono le realtà più strutturate.

È anche per queste ragioni che il credit crunch continua a colpire soprattutto le imprese di minori dimensioni. Non più nella forma brutale della chiusura generalizzata dei rubinetti vista negli anni successivi alla crisi finanziaria, ma in maniera selettiva: il credito torna a crescere, purché si abbia la taglia giusta per ottenerlo.

Economia a due velocità

C'è però un altro elemento che contribuisce a spiegare il fenomeno: molte piccole imprese hanno smesso di chiedere prestiti. Dopo la breve ripresa registrata nel 2025, i primi mesi del 2026 mostrano nuovamente una flessione della domanda di credito. L’incertezza economica, il rallentamento degli investimenti e l’utilizzo delle risorse accumulate negli anni successivi alla pandemia hanno spinto molti imprenditori a rinviare nuovi progetti o a finanziare internamente le esigenze più immediate.

Il rischio, come avverte la stessa Cgia, è quello di consolidare un’economia a due velocità: da una parte le imprese strutturate che continuano a trovare credito; dall’altra la galassia di artigiani, commercianti e piccole aziende che rappresenta l’ossatura produttiva del Paese e che continua a sentirsi rispondere dalla banca la frase meno gradita: «torni più avanti».