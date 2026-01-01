SACRO & PROFANO

Cei, "santa alleanza" per Repole:

l'asse Torino-Mantova-Verona

L'arcivescovo sempre più vicino alla successione di Zuppi alla guida dei vescovi. Per vincere le ultime resistenze entra in campo il fronte con Busca e Pompili. Intanto nelle nuove linee della Conferenza episcopale affiora già la sua idea di Chiesa. L'egemonia boariniana

Prove generali di presidenza Cei alla quale a maggio del prossimo anno dovrebbe approdare, quale successore del cardinale Matteo Maria Zuppi, l’arcivescovo Roberto Repole e per cui sta lavorando alacremente, per superare le ultime resistenze, l’asse Torino, Mantova (monsignor Gianmarco Busca) e Verona (monsignor Domenico Pompili). Proprio la Conferenza episcopale ha pubblicato in questi giorni alcune “Linee di orientamento” che, attingendo al Cammino sinodale, indicano le priorità dei vescovi e delle comunità per i prossimi anni.

Da fonte attendibile sappiamo che sul documento l’impronta del cardinale Repole è stata consistente, anzi sarebbe quasi tutta farina del suo sacco perché sembra il libro dei sogni di un cammino già percorso: spazio ai laici, strutture più vive, annuncio dell’Abc del Vangelo, carismi e servizi, riconfigurazione, revisione delle strutture. Tutto questo – ecco il clou – per favorire l’uscita «da una forma ecclesiale in cui risulta riconoscibile solo il ministero del sacerdote». Cioè un’altra Chiesa, nominalmente cattolica, ma in fondo pseudo-riformata.

I ministeri battesimali sono una ricchezza ma diventano un problema quando producono ruoli, incarichi, piccole autorità, identità costruite attorno a funzioni ecclesiali. Liberare i preti da mille incombenze va bene ma a condizione che sia “liberato” per essere più pienamente sacerdote: celebrare l’Eucarestia, confessare, predicare la fede, guidare le anime. Un prete trasformato in «coordinatore di processi» non è una riforma. È solo depressione e stanchezza con parole nuove.

Egemonia boariniana

Le anticipazioni dello Spiffero sulla Propedeutica e sulla Crocetta si sono rivelate esatte. Con l’arrivo di don Roberto Populin alla guida di quello che un tempo era il Seminario minore, si può dire che l’egemonia boarinina sulla formazione dei futuri preti sia ormai completa e non sarà certo il buono e innocuo padre spirituale, don Giuseppe Zeppegno, a mitigarla. Per questo, al momento, rimane al suo posto.

Anche i diaconi stanno per entrare nell’orbita boariniana. Infatti, al loro raduno regionale, svoltosi ieri al santuario della Beata Vergine del Trompone, ha portato la sua testimonianza una religiosa della Fraternità della Trasfigurazione (già saldamente insediata nella diocesi di Asti) della Madre Anna Maria Bissi, la Virgo plus quam potens.

L’ineffabile monsignor Guido Fiandino, parroco de facto et ad vitam della Crocetta ha così commentato l’arrivo del nuovo parroco de iure don Franco Padrevita: «I giovani vanno, i vecchi restano», facendo intendere che lui resterà fermo come la roccia. L’annuncio ha infatti creato un certo sconcerto tra i fedeli di quella che rimane, insieme alla Gran Madre (che per adesso non è ancora entrata nell’ambito boariniano) una delle parrocchie più prestigiose di Torino e che ebbe tra i suoi curati figure come monsignor Giuseppe Angrisani e il non ancora dimenticato monsignor José Cottino.

Soprattutto perché non si comprendono le ragioni per cui il giovane don Francesco Santamaria, parroco sede plena da nemmeno due anni e che stava facendo molto bene con i giovani e le famiglie, venga trasferito. Qualcuno ha avanzato l’idea di chiedere spiegazioni a Sua Eminenza il quale, se non risponderà attraverso il “venerabile” Roberto Beda, segretario particolare di Repole, saprà senz’altro ben argomentare… con i soliti argomenti. Come per i Padri del Verbo Incarnato, le vere ragioni le conosce soltanto il cerchio ristretto dell’alleanza psico-affettiva che regge la diocesi. E naturalmente il buon don Guido, il quale pare che questa volta non abbia risposto al missus dominicus che gli comunicava la nuova disposizione con il suo proverbiale: «Che bello!». Qualcuno ha poi notato che sia con Populin (giovane dell’oratorio di Orbassano quando il rettore del Seminario Maggiore, don Giorgio Garrone, era viceparroco di monsignor Gabriele Mana), sia con Padrevita (di Druento come Repole) stia avanzando una sorta di familismo (o amichettismo) i cui legami hanno tutti un’unica sorgente.

Funzionari del sacro

Ieri sono stati ordinati in cattedrale due nuovi preti per la diocesi di Torino, assieme a loro compagno di studi milanese. Il giorno prima era la festa del Sacro Cuore di Gesù, dedicata alla santificazione dei sacerdoti. Esiste oggi nella governance ordinaria delle diocesi – Torino in primis – una gerarchia non scritta delle priorità che qualcuno ha delineato molto bene: «In cima c’è il numero delle parrocchie da coprire con un clero che si assottiglia sempre di più. Subito sotto, la cura delle relazioni con il potere civile, con la stampa amica e con l’immagine pubblica del vescovo. Poi ci sono le questioni economiche. Da qualche parte, molto in basso, viene la persona del prete, la sua tenuta psicofisica, la sua solitudine, il suo equilibrio. Il risultato è un modello pastorale che tratta il presbiterio come una risorsa funzionale da redistribuire – tre quattro, cinque comunità a testa – e non come un uomo che ha dei limiti. Così si diventa “funzionari del sacro”, che erogano servizi a fedeli sempre più indifferenti, schiacciati dalla molteplicità delle situazioni. È il terreno ideale del burnout che quando arriva, lo stesso apparato dei laici e dei ministeri ordinati che ha contribuito a generarlo si volta dall’altra parte».

I valori non negoziabili di Leone

Come sempre il mainstream non ne ha parlato ma il discorso pronunciato da Leone XIV davanti alle Cortes spagnole e avendo di fronte un allibito Pedro Sánchez che si sta battendo con lutta la sinistra per inserire il diritto di aborto nella costituzione, aveva analogie impressionanti con quello di Benedetto XVI al Reichstag nel 201. In esso il pontefice ha ribadito che esistono criteri che precedono le maggioranze. Vita, anzitutto, «dal concepimento al suo naturale tramonto», non materia confessionale ma «meta di civiltà». Poi la famiglia, «fondamento della comunità», luogo in cui si impara la convivenza vera, non le sue caricature legislative. L’educazione, come ricerca di verità e senso, non come veicolo di colonizzazioni ideologiche.

Sono i famosi «valori non negoziabili» di Benedetto XVI che i pavidi vescovi hanno boicottato e Bergoglio ha messo in soffitta, per non parlare dei politici cattolici che non compresero e nemmeno oggi comprendono che quella è la bandiera che li avrebbe salvati e resi significativi. Perché il discorso qui si fa attuale e riguarda i “cattolici adulti»” e cioè quei cattolici che hanno deciso, per amor di poltrone (che poi magari non avranno), di starsene a fare gli «indipendenti cattolici di sinistra» nel Pd. Coloro che promuovono o votano aborto, suicidio assistito, simil-matrimoni o riducono la fede a fatto domestico, salvo poi accodarsi alle campagne globaliste. Certo il papa ha parlato anche di pace e di migranti, ma lo ha fatto senza l’ideologia sapendo che l’accoglienza va tenuta insieme al bene comune, di qui il diritto di non emigrare. Senza principi che non dipendono dal consenso, la politica perde la misura e l’uomo la dignità.