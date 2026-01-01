Spaccio di droga nel quartiere Barriera di Milano, 78 arresti

Sono 78 in un meno di un mese e mezzo le persone arrestate per spaccio di stupefacenti dalla polizia nel quartiere Barriera di Milano, a Torino. Nell'ambito di servizi di controllo e verifica, predisposti dalla questura e condotti dalla locale squadra mobile, da inizio maggio ai primi dieci giorni di giugno, i falchi della polizia di Stato hanno intensificato l'attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti nella zona. L'attività ha riguardato soprattutto largo e corso Giulio Cesare e il parco Sempione, oltre alle vie limitrofe e altrettanto note. Gli arrestati sono stati 15, tutti stranieri, ritenuti responsabili di spaccio al minuto in strada di stupefacente di varia tipo. Sono stati sequestrati, fa sapere la questura, "ingenti quantitativi di cocaina, di hashish, di eroina, di marijuana e crack, nonché denaro contante per un ammontare complessivo pari a circa 13.000 euro, ritenuti provento dell'attività illecita". Inoltre, personale delle volanti e del commissariato di zona ha arrestato, a vario titolo, 63 persone, identificato circa 600 persone, 22 delle quali sono state denunciate per vari reati (invasione di terreni ed edifici, stupefacenti, reati contro il patrimonio), controllato 250 veicoli e sottoposto a verifiche otto locali commerciali, con l'irrogazione di sanzioni amministrative per alcune migliaia di euro. I controlli - anticipa la questura - continueranno con cadenza regolare.