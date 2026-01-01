In arrivo temperature più alte, il picco atteso nei prossimi giorni

In arrivo su tutta l'Italia temperature più alte, superiori alle media di questo periodo e che potrebbero raggiungere il picco nei prossimi giorni. La causa è l'arrivo dell'anticiclone africano. Lo indicano le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it. Questo fine settimana, si legge nella nota, "aprirà la strada ad una lunga fase di tempo stabile con le temperature che torneranno ben oltre le medie climatiche" e il motore di questo nuovo scenario è "la progressiva espansione verso il bacino del Mediterraneo di un massiccio promontorio anticiclonico di matrice subtropicale, comunemente noto come l'anticiclone africano. Questa imponente struttura di alta pressione agirà come una sorta di scudo atmosferico, stabilizzando il tempo da nord a sud e azzerando quasi ovunque le precipitazioni". Le masse d'aria calda arrivano attraverso "una sorta di corridoio diretto con le latitudini subtropicali dell'entroterra nordafricano, in particolare tra l'Algeria, la Tunisia e la Libia. Queste masse d'aria, che nascono caldissime e originariamente molto secche sopra il deserto del Sahara, viaggeranno verso nord subendo una parziale metamorfosi: attraversando la superficie del Mar Mediterraneo, lo strato d'aria più vicino all'acqua si caricherà di umidità", aggiunge il meteorologo. Alla luce di questa situazione, sabato 12 e domenica 13 giugno si prevede una prevalenza di sole da Nord a Sud con temperature massime comprese tra 28 e 35°C al Nord, tra 30 e 32°C al Centro e intorno a 30°C al Sud e sulle isole maggiori. Nel dettaglio: Sabato 13: al Nord sole e caldo in aumento; al Centro sereno ovunque; al Sud sereno o poco nuvoloso. Domenica 14: al Nord sole e caldo in aumento; al Centro soleggiato ovunque; al Sud sole su tutti i settori. Lunedì 15: al Nord locali temporali su Alpi orientali, soleggiato altrove; al Centro sole prevalente; al Sud sereno o poco nuvoloso.