Montaruli (FdI), con governo Meloni risposta al degrado di Barriera Milano

"I 78 arresti in un mese e mezzo a Barriera Milano confermano un risultato tangibile del governo Meloni e del ministro Piantedosi per restituire dignità ai quartieri torinesi soffocati dal degrado. Mentre la sinistra continua a balbettare, nascondendosi dietro l'immobilismo di un'amministrazione comunale sorda alle richieste di cittadini che vorrebbero risposte, le nostre Forze dell'Ordine - a cui va il nostro più profondo ringraziamento per il lavoro incessante - ripristinano legalità". Così la torinese Augusta Montaruli, vicecapogruppo FdI alla Camera. "Ribadiamo - afferma Montaruli - un impegno per la sicurezza dei nostri quartieri che non vedrà né soste né tregue e non accettiamo lezioni da chi ha tentato in ogni modo di ostacolare i decreti sicurezza, che oggi si rivelano invece vincenti. La retorica del 'degrado come fatalità' è stata spazzata via: corso Giulio Cesare e il parco Sempione non possono e non devono essere zone franche in mano a chi spaccia morte e illegalità".