Mazzi, "turismo è un'industria, vanno distribuiti i flussi su tutto il territorio"

"Il turismo è un'industria, e soprattutto esistono le industrie dei turismi, perché sono tantissimi e ogni territorio dovrebbe avere una vocazione adatta alle sue specificità". Ne è convinto il ministro Gianmarco Mazzi, che nel suo intervento al Forum in Masseria è tornato sull'opportunità di diversificare e distribuire i flussi turistici su tutto il territorio. "Abbiamo in Italia delle città importantissime, di valore globale, planetario, dal punto di vista turistico: penso a Roma, Firenze, Venezia, Capri", ha sottolineato Mazzi. "Dobbiamo però ora accingerci a scrivere un prossimo capitolo del turismo italiano, dedicato ai territori che sono al di fuori dei centri del cosiddetto turismo di massa". Un impegno da portare avanti "anche sul piano tecnologico, perché oggi i turisti, soprattutto stranieri, pianificano digitalmente", ha aggiunto, e puntare così a valorizzare "i mercati rionali di Catania, i territori dell'Appennino, i vicoli di Matera, luoghi che dobbiamo far conoscere al mondo per una migliore distribuzione dei flussi su tutto il nostro territorio".