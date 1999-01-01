Stracandiolo 2026, mille runner per la ricerca sul cancro

Circa mille runner stamane hanno partecipato alla 25/a edizione della Stracandiolo, la 'corri per la ricerca' che unisce sport e solidarietà. Partenza e arrivo si sono svolti, come di consueto, all'interno dell'Istituto di Candiolo - Irccs. Quest'anno la Stracandiolo assume un significato ancora più speciale, inserendosi nelle celebrazioni per il 40/o anniversario della Fondazione Allegra Agnelli per la ricerca sul cancro. L'intero ricavato delle iscrizioni è stato devoluto alla Fondazione, organizzatrice dell'evento in collaborazione con Torino City Marathon e Torino Road Runners Asd. Quest'anno sono stati raccolti 15.000 euro, destinati a sostenere le attività di cura e ricerca dell'Istituto. La gara competitiva di 8,2 chilometri, riservata agli atleti tesserati Fidal, Runcard o Eps è stata vinta in campo maschile da Said Hachchach (Torino Road Runners) con il tempo di 27'47", mentre in campo femminile il successo è andato a Francesca Mentasti (Pro Sesto Atletica Cernusco) in 28'15". Accanto alla competizione si è svolto anche un percorso ludico-motorio: una camminata aperta a persone di tutte le età, con la possibilità di partecipare in squadra con pettorali personalizzati. "Dal 1999 la Stracandiolo - Corri per la Ricerca accompagna la crescita dell'Istituto di Candiolo - Irccs e sostiene le attività della Fondazione Allegra Agnelli per la Ricerca sul Cancro. Questa edizione è ancora più speciale perché coincide con i 40 anni della Fondazione: quarant'anni di cura, ricerca e visione che hanno portato Candiolo a diventare ciò che è oggi, grazie alla generosità di chi ha scelto di stare al nostro fianco", ha commentato il direttore generale della Fondazione Allegra Agnelli per la ricerca sul cancro, Gianmarco Sala.