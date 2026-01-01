Entro martedì l'acconto Imu, ravvedimento per i ritardatari

Il fisco chiama in cassa i proprietari di immobili (seconde case, le prime sono esenti) che devono versare l'acconto dell'imposta municipale unica, l'Imu. A dicembre poi è previsto il saldo. Un esborso che per i contribuenti pesa per quasi 17 miliardi l'anno. I ritardatari possono comunque pagare ma aggiungendo una somma in più utilizzando il ravvedimento operoso. Critica la Uil che mette in evidenza come l'Italia sia del tunno non uniforme con cifre che vanno dai 3.499 annui a Roma ai 1.514 euro di Salerno. Meno della metà. Il sindacato chiede dunque una "riforma strutturale che rafforzi l'attuazione del principio di progressività, riduca la pressione sui redditi da lavoro e da pensione e contrasti con maggiore efficacia l'evasione" e anche un "aggiornamento dei valori catastali". Un cantiere sempre aperto quello dell'Imu, così come in generale tutto il fisco, e che potrebbe cambiare a breve con gli interventi del legislatore nel Piano Casa.