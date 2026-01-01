Appendino, apriamo dibattito su "millionaire tax", comunità M5s lo chiede

"In un'intervista Stefano Patuanelli, collega e amico, mi replica sull'idea di introdurre una Millionaire Tax. Opinioni diverse in una normale dialettica interna. Sostiene che combattere le disuguaglianze sia nel DNA del Movimento e io sono d'accordo. È il punto di partenza per noi. Per questo la cosa che trovo surreale non è il fatto di parlarne oggi, ma il non dare seguito agli emendamenti che proprio noi abbiamo presentato nel corso degli anni in favore di una tassa sui multimilionari per rifinanziare il reddito di cittadinanza, la sanità e Transizione 4.0. E trovo surreale, questo sì, ignorare una richiesta che arriva forte e chiara dai nostri territori e dal lavoro che stiamo facendo con Nova. Faccio fatica a capire perché dovrebbe essere un errore perfino discutere di un contributo chiesto a una ristrettissima élite di super Paperoni. Se il problema è che la ricchezza si concentra sempre di più nelle mani di pochi, il dibattito non va chiuso: va aperto. Prima nella nostra comunità, poi nel campo progressista. Il confronto è sempre un bene prezioso". Lo afferma la deputata M5S Chiara Appendino.