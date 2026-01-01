O. Napoli, Conte riconosce Vannacci come interlocutore politico

"L'intesa in politica è sempre auspicabile e risulta facile quando si incontrano soggetti simili nella sostanza anche se formalmente agli opposti. Quando Giuseppe Conte indica in Vannacci la destra sociale che non sarebbe più rappresentata da Meloni, fa un regalo enorme all'ex generale. Lo riconosce come un interlocutore politico, pensando di mettere in imbarazzo la destra al governo ma in realtà crea problemi anche a Schlein. È vero quello che Azione e Calenda sostengono da sempre: assicurare il governo dell'Italia è possibile a condizione che i due schieramenti sappiano liberarsi degli estremisti al loro interno". Lo afferma Osvaldo Napoli, della segreteria di Azione.