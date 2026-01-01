Crosetto, "non minaccerei mai le dimissioni, le darei"

"Chiunque mi conosca sa perfettamente che non minaccerei mai le dimissioni, non fa proprio parte del mio modo di fare. Se ne rilevassi la necessità le darei e basta. Ma dopo aver provato fino all'ultimo a dare battaglia per le cose che credo giuste". Così su X il ministro della Difesa Guido Crosetto. "Penso fosse scritto molto chiaramente nel tweet" sostiene Crosetto spiegando: "Due giorni fa ho scritto un tweet commentando le dimissioni del mio collega inglese". "Dopo due giorni - aggiunge il ministro - due giornalisti lo riprendono e lo inseriscono in due articoli collegandolo ad un incontro a Palazzo Chigi di 3 settimane fa e alle decisioni future sulle spese della difesa. Sulla base di queste cose deducono che, nel tweet scritto che ognuno di voi può leggere, avrei minacciato le mie dimissioni". Per Crosetto, "il tweet è sincero, crudo ma molto chiaro perché dico di condividere totalmente le preoccupazioni e le riflessioni del mio ex collega UK".