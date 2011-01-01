Uncem, azione positiva del Piemonte su aree interne e fondi montagna

"È molto importante quanto la Regione Piemonte sta facendo su Strategia Aree interne e su Fondo nazionale Montagna. Un punto avanzato. Una azione positiva. Per la Snai, con due nuove aree oltre alle precedenti, e anche le Valli Grana e Maira inserite nuovamente. Per il Fosmit trasferito alle Regioni, quasi 60 milioni di euro tra 2022 e 2024. Di questi, 10 milioni vengono oggi ripartiti alle Unioni montane di Comuni per interventi importanti, che abbiamo pianamente condiviso con l'Assessore Marco Gallo e il Dirigente Stefano Caon. Li ringrazio con tutta Uncem Piemonte per l'impegno. Prezioso. Di ascolto e lavoro insieme". Così Roberto Colombero, presidente Uncem Piemonte. "Un percorso - prosegue - che ci fa diventare modello nazionale. Snai e Fosmit puntano sulle Unioni montane. Non c'è altra via. Non ci sono più i Comuni da soli. Per questo ora occorre rafforzare ancora di più il tessuto istituzionale. Fare di tutto, in sede legislativa e manageriale, per rafforzare le Unioni montane. La strada è la sola possibile. Ma bella e necessaria".