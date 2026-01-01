Blitz antidroga dei carabinieri nel Torinese, due arresti e sette denunce

Un'operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Ivrea (Torino) ha portato all'arresto di due persone e al recupero di oltre 18 chili di stupefacenti. Il blitz con più di 70 militari, lo scorso 10 giugno alle prime luci dell'alba, è scattato al termine di un'indagine partita a seguito di alcuni colpi di arma da fuoco esplosi, a carattere intimidatorio, nelle zone di San Giusto Canavese e Caluso. I militari hanno dato esecuzione a decreti di perquisizione emessi dalla procura di Ivrea, che coordina le indagini, nei confronti di una rete di indagati tra San Giusto, Cuceglio, San Giorgio e Caluso. I reati contestati vanno, a vario titolo, dalla detenzione di stupefacenti al porto di armi, fino alla minaccia e al danneggiamento aggravato. Durante le perquisizioni, i carabinieri hanno sorpreso un 33nne di origine marocchina, domiciliato a Cuceglio, in possesso di 20 panetti di hashish (per un totale 2 chili) e di due confezioni di cocaina per un totale di 600 grammi. A San Giusto Canavese, invece, i militari hanno recuperato 16 chili di hashish, suddivisi in 160 panetti, nascosti nell'abitazione di un 42enne italiano. Entrambi sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti e portati in carcere a Ivrea. Altre sette persone sono state denunciate a piede libero. E' stata inoltre trovata un'arma da fuoco, detenuta illegalmente, a casa di un cittadino italiano di 30 anni. L'operazione è stata condotta dal Nucleo operativo e radiomobile di Ivrea con il supporto dei reparti.