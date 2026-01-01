Cappellano, piano strategico guiderà Stellantis verso una crescita redditizia

"Il nostro piano strategico quinquennale FaSTLAne 2030 nasce con un obiettivo molto chiaro: guidare Stellantis verso una crescita sostenibile e redditizia". Lo ha ribadito Emanuele Cappellano, responsabile Europa di Stellantis, nell'incontro con i sindacati a Roma. "Parliamo di oltre 60 miliardi di euro di investimenti a livello globale: circa il 60% destinato a brand e prodotti, e il restante 40% a piattaforme globali e nuove tecnologie. Investimenti che ci permetteranno di semplificare le architetture, aumentare la scalabilità e offrire ai clienti, in ogni regione, soluzioni di mobilità sempre più mirate" ha ricordato Cappellano.