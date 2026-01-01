Fiom Torino, "rassicurazioni Stellantis fondate sul nulla"

"Abbiamo l'impressione che questi manager vogliano portare rassicurazioni fondate però sul nulla, perché se andiamo a vedere il piano industriale che hanno presentato, per l'Italia c'è pochissimo e, in particolar modo, per Torino c'è ancora di meno". Lo afferma il segretario generale della Fiom-Cgil di Torino, Edi Lazzi, a margine della manifestazione 'Contro il declino industriale ed economico di Torino e del Piemonte', riferendosi agli incontri che i vertici di Stellantis avranno nelle prossime ore a Roma, in particolare all'audizione parlamentare del nuovo amministratore delegato Antonio Filosa e al confronto di oggi tra il gruppo automobilistico e le organizzazioni sindacali. "Inizia a essere un momento davvero pericoloso per Mirafiori e per il tessuto economico piemontese in generale, perché se non arrivano nuovi prodotti e, di fatto, al momento non sono assegnati, fra sei-sette anni tutti i lavoratori di Mirafiori andranno in pensione", dice Lazzi. "Se vogliamo mantenere a Torino le produzioni di auto e se vogliamo mantenere un'industria forte dell'automotive, ma anche tenere in piedi l'economia di questa città, bisogna partire dal settore più importante, seppur ridimensionato, facendo due operazioni inequivocabili: portare nuove produzioni e realizzare una nuova linea a Mirafiori. Le produzioni devono arrivare almeno a 200mila unità", aggiunge. Per il segretario torinese della Fiom "bisogna fare una massiccia assunzione di giovani lavoratori, non con il contratto interinale, che per definizione è precario, ma con il contratto a tempo indeterminato, perché questo darebbe il senso che si sta effettivamente investendo su Mirafiori". "Quello che non ci piace è il silenzio assordante, in particolar modo delle istituzioni torinesi e piemontesi, che di fronte a un'evidenza come questa, se tengono a rappresentare i cittadini, dovrebbero dire qualcosa", continua. "Invece da una parte c'è il silenzio e dall'altra addirittura un po' l'accettare quello che Stellantis sta propinando. Siamo qui per far sentire la voce delle lavoratrici e dei lavoratori, perché noi crediamo in Torino e nella sua capacità di rilanciarsi. Vorremmo evitare di essere in completa solitudine". Alla manifestazione partecipano oltre trecento lavoratori, partiti in corteo da piazza Bengasi e arrivati fino al grattacielo della Regione Piemonte.