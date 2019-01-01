Università, iscritti a telematiche cresciuti del 470% in 10 anni

Negli ultimi 10 anni gli iscritti alle università telematiche sono cresciuti di quasi il 470%, e i laureati di oltre l'860%, arrivando a rappresentare il 18% del totale dei laureati italiani e se nel 2019 le donne rappresentavano ancora una minoranza tra i laureati delle università telematiche, oggi costituiscono il 53,1% del totale. Gli atenei digitali non sono più soltanto una modalità alternativa di fruizione della didattica, ma una risposta sempre più importante ai cambiamenti del lavoro, alla domanda di aggiornamento continuo e alla necessità di rendere l'istruzione universitaria più accessibile. L'86,8% dei laureati di questi atenei ritiene infatti che le università telematiche siano maggiormente in grado di rispondere alle nuove esigenze tecnologiche della società contemporanea, mentre l'82,7% ne sottolinea il contributo alla promozione dell'apprendimento permanente e al miglioramento delle competenze professionali. Significativa anche la valutazione relativa al rapporto con le università tradizionali: per l'81,6% i due modelli formativi si integrano reciprocamente, contribuendo ad arricchire il panorama dell'offerta universitaria italiana. Positiva anche la valutazione del contributo culturale e scientifico delle università digitali: il 48,1% dei laureati si dichiara abbastanza d'accordo e il 30,8% molto d'accordo con l'idea che le università telematiche favoriscano il progresso culturale e scientifico del Paese. Più della metà dei laureati ha conseguito una laurea triennale (57,1%), il 53,7% è donna e quasi il 40% ha almeno 46 anni. Al momento dell'iscrizione, il 75,3% degli studenti risultava occupato e il 48,4% proveniva da percorsi di istruzione tecnica e professionale. Questi alcuni dei risultati del primo Rapporto Censis-United (Università italiane telematiche e digitali) sulla didattica digitale che verrà resentato oggi a Roma da Giorgio De Rita, segretario generale Censis e Andrea Toma, responsabile Area Economia, lavoro e territorio Censis e discusso da Francesco Battistoni, Ufficio di presidenza Forza Italia Camera dei Deputati, Federico Freni, sottosegretario Ministero Economia e Finanze, Paolo Miccoli, presidente Università Italiane telematiche e digitali (United), Federico Mollicone, presidente Commissione Cultura Camera dei Deputati. Il rapporto è stato realizzato su 3.993 laureati delle 7 università telematiche associate United.