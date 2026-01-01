Pichetto, referendum sul nucleare? Lo do per scontato nel 2028-29

Un nuovo referendum sul nucleare? "lo lo do' per scontato nel 2028 o nel 2029, è un diritto della nostra Costituzione poter partecipare alle decisioni". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, alle Ogr di Torino, durante l'evento "Da Fermi al futuro". "Io credo che sia del tutto naturale che in democrazia si possano raccogliere delle firme per fare un referendum - ha detto - la cosa fondamentale è che dobbiamo cercare, tutti noi, di dare il massimo della chiarezza, dare tutte le risposte e la massima trasparenza" ha affermato Pichetto.