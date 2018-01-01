Iren, a Genova entro il 2030 un miliardo di investimenti

Oltre sei miliardi e 600 mila euro di ricavi consolidati, un contributo complessivo al Prodotto interno lordo di 4,3 miliardi, un miliardo di investimenti a Genova entro il 2030 e una cedola per il Comune di 34 milioni. Sono solo alcuni dei numeri dello studio Il valore generato da Iren per il territorio e per l'Italia, realizzato da Teha Group sul modello dei quattro capitali (economico, sociale, cognitivo e ambientale) e presentato oggi. I ricavi consolidati sono passati da quattro miliardi nel 2018 a 6,6 nel 2025 con un tasso medio annuo di crescita del +7,2%. Il gruppo ha generato in provincia di Genova 585 milioni di ricavi, con 244 milioni di valore aggiunto direttamente generati nella provincia. Acquistati beni e servizi per 1,4 miliardi da 3.386 fornitori italiani, di cui oltre l'85% piccole e medie imprese. A livello nazionale il contributo complessivo al Pil italiano raggiunge 4,3 miliardi. In Liguria è pari al 469 milioni nel 2025 equivalenti a circa l'1% del Pil regionale. "Iren si conferma uno straordinario volano di crescita e sviluppo per il sistema Paese e per il territorio di Genova in particolare - ha spiegato Luca Dal Fabbro, presidente esecutivo - ed evidenzia la solidità di un modello industriale capace di generare valore economico, sociale e ambientale. A questo territorio nel solo 2025 sono stati destinati 525 milioni di investimenti, e dal 2018 al 2025 sono stati distribuiti alla Città di Genova 215 milioni di dividendi". "L'impatto del nostro gruppo - ha sottolineato Gianluca Bufo, amministratore delegato - è triplicato negli ultimi tre anni e il piano industriale al 2030 prevede, solo per questa area, più di un miliardo di investimenti destinati al sistema acquedottistico e della depurazione, alle reti gas e alle fonti energetiche". Numeri importanti anche per quanto riguarda l'occupazione: nel 2025 Iren conta 11.908 dipendenti a livello nazionale, in crescita del +7.8% medio annuo dal 2018.