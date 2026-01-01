Giovanna Vitelli (Azimut Benetti) presidente di Altagamma nel triennio 2026-29

Giovanna Vitelli è il nuovo presidente di Fondazione Altagamma per il triennio 2026-2029. Vitelli, presidente del gruppo Azimut|Benetti, già vice presidente per la Nautica negli scorsi tre anni, succede a Matteo Lunelli presidente e ad di Ferrari Trento. "Assumo questo ruolo affiancata da una squadra di imprenditori e Ceo che sono veri ambasciatori del nostro stile di vita nel mondo", ha dichiarato Giovanna Vitelli - Insieme lavoreremo per dare maggiore visibilità all'impatto delle nostre aziende per il Paese, sia da un punto di vista economico, che sociale e culturale. Ci impegneremo inoltre per la tutela dei mestieri del fare, vero tema trasversale per la continuità del Made in Italy. Il settore dell'alto di gamma merita di essere riconosciuto come la locomotiva del nostro Paese. Le prime evidenze di uno studio che stiamo realizzando con Sda Bocconi mostrano che, rispetto alla media delle aziende italiane, le nostre aziende contribuiscono 3 volte di più all'incremento del PIL, assumono 5 volte tanto e versano tributi mediamente 300 volte superiori".