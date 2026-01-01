POLITICA & AMBIENTE

Nucleare sotto l'albero di Natale

Dalle Ogr di Torino Pichetto detta il cronoprogramma: entro l'anno pronti tutti i decreti attuativi per il ritorno dell'atomo. Referendum considerato inevitabile. Cirio: "L'Italia non ha avuto il coraggio di decidere". L'incognita della riapertura di Hormuz

Il conto alla rovescia è già partito e questa volta il Governo non vuole perdere tempo. Se tutto andrà secondo i piani, sotto l’albero di Natale ci saranno i decreti legislativi che dovranno rimettere il nucleare italiano sui binari dopo quasi quarant’anni di stop. È l'impegno che Gilberto Pichetto Fratin si assume da Torino, dove fissa una scadenza più ravvicinata di quella prevista dalla legge delega e apre la fase operativa della riforma, senza sottrarsi nemmeno all’ipotesi di un referendum che considera “del tutto normale”.

Dalle Ogr, dove il titolo dell’evento – Da Fermi al futuro – evocava il passato glorioso della ricerca italiana e il futuro dell’energia, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha annunciato un cronoprogramma che considera ormai vincolante. La corsa verso il ritorno del nucleare passa dai decreti attuativi della legge delega e l’obiettivo è uno solo: arrivare a Natale con il lavoro completato.

Il tempo previsto dalla norma è più lungo. “Dopo l’approvazione della legge delega, la norma prevede 12 mesi per i decreti legislativi. Io ho dichiarato, ma lo stesso presidente del Consiglio ha indicato, fine anno con i decreti legislativi presentati. Poi naturalmente dovranno avere i pareri della Conferenza delle Regioni. Però, comunque, entro Natale vorrei presentare tutti i decreti legislativi, che è un impegno molto forte perché riguardano tutta la procedura: il permitting, l’Agenzia, le modalità, i rifiuti, le distanze. Sono tanti gli elementi da prendere in considerazione ma vogliamo farcela”. Una tabella di marcia serrata, dunque, che punta a comprimere i tempi rispetto a quelli formalmente previsti dalla delega.

Referendum? “Del tutto normale”

Pichetto non si illude che il percorso possa essere privo di ostacoli politici. Anzi, mette già nel conto il possibile passaggio referendario. “Io lo do anche scontato per il 2028-2029, perché è un diritto della nostra Costituzione. Possono esserci mille motivi di interesse per fare un referendum. Del tutto normale”, osserva il ministro.

Un concetto ribadito anche parlando a margine dell’iniziativa torinese: “Dopo la legge delega, nei mesi successivi redigeremo le proposte di decreti d’attuazione, ce ne saranno diversi e riguarderanno tutta la parte tecnica di attuazione della legge. La nostra Costituzione prevede il referendum come istituto abrogativo, credo che sia del tutto naturale che in una democrazia possano raccogliersi delle firme per fare un referendum. La cosa fondamentale che dobbiamo cercare di fare tutti noi è dare il massimo della chiarezza, tutte le risposte e il massimo della trasparenza”. Il messaggio è chiaro: il Governo intende affrontare il confronto pubblico senza sottrarsi al giudizio degli elettori, ma cercando di costruire il consenso attraverso informazioni e trasparenza.

Addio alle mega centrali

Il ritorno del nucleare, però, non coincide con il ritorno delle grandi centrali che hanno dominato l’immaginario collettivo per decenni. “Oggi non si parla più di grandi centrali, quelle che normalmente i media ancora mettono sullo sfondo”, chiarisce Pichetto. La tecnologia sulla quale punta il Governo è quella degli Small Modular Reactor. “Sono modelli di reattori, parliamo di fissione e non di fusione, che arrivano mediamente a 300 megawattora e che sono assemblabili”, spiega il ministro, richiamando quella nuova generazione di impianti che molti Paesi stanno sviluppando come possibile complemento alle fonti rinnovabili.

Cirio: “Il coraggio di decidere”

A sostenere la linea del Governo c’è il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che lega il dossier nucleare al tema più generale dell’autonomia energetica nazionale. “La politica spesso quando vede che l’opinione pubblica si divide preferisce rimandare la decisione. Il nostro Paese è stato fermo, non ha avuto il coraggio di decidere. Oggi il 15% del gas che alimenta il nostro Paese arriva dall’Azerbaijan, senza quello la nostra pseudoindipendenza energetica non esisterebbe”, osserva il governatore.

Cirio ringrazia poi direttamente il ministro: “Voglio ringraziare il ministro piemontese Pichetto perché entro l’estate ci sarà uno strumento normativo ben fatto che darà la possibilità di partire. Il nucleare è una strada che non preclude la possibilità di coltivarne altre. Il fatto di essere qua a parlarne dimostra che l’opinione pubblica è maturata”.

Infine, il richiamo geografico che guarda oltre il confine: “Noi siamo il Piemonte, se facciamo due ore di macchina arriviamo in Francia dove la tecnologia viene usata e funziona, condividiamo con loro i rischi ma non i benefici”.

Non solo atomo: l’altra gamba è l’eolico

Ma nella strategia energetica del Governo non c'è soltanto il nucleare. Pichetto, in un videomessaggio inviato al convegno promosso dall’Anev nella Giornata mondiale del vento, ha ribadito il ruolo delle rinnovabili. “L'energia eolica può offrire un contributo determinante al rafforzamento del sistema delle energie rinnovabili nel nostro Paese”, afferma il ministro.

Il Governo, aggiunge, “è impegnato nel potenziamento degli strumenti di sostegno alle fonti energetiche rinnovabili e nella definizione di un quadro normativo chiaro e uniforme, capace di favorire gli investimenti e accelerare la transizione energetica”. Da qui anche l’appello al confronto con il settore: “È essenziale continuare il confronto con gli operatori del settore per costruire un percorso condiviso che dia il massimo impulso alla decarbonizzazione, alla sicurezza energetica e all’indipendenza del Paese”.

L’obiettivo, insomma, non è sostituire una tecnologia con un’altra, ma costruire un mix energetico nel quale nucleare di nuova generazione e fonti rinnovabili possano convivere.

Il nodo Hormuz e il prezzo della benzina

L'energia, però, resta inevitabilmente legata anche alla geopolitica. A Torino il ministro ha affrontato pure il tema delle conseguenze della crisi nello Stretto di Hormuz e delle misure adottate dal Governo sulle accise. “Sulle accise siamo intervenuti perché c’è una condizione di emergenza, per il 3 luglio valuteremo se è venuta meno questa condizione di emergenza”, spiega.

Quanto all’accordo tra Iran e Stati Uniti e alla possibile riapertura dello Stretto, Pichetto invita alla prudenza. “Dovremo valutare nel merito le condizioni dell’accordo, la prospettiva è quella di rimettere il Golfo Persico nella condizione di esportare sia petrolio che gas. Questo significa riaumentare di quel 20% che era venuto meno con la chiusura dello Stretto di Hormuz e con la guerra, togliere pressione al mercato e far calare la pressione sui prezzi a livello mondiale”.

Ma il quadro resta incerto: “Però non sappiamo qual è lo stato delle infrastrutture nel Golfo Persico con i bombardamenti, si tratta di capire adesso quanto tempo impiegheranno per riparare i danni e poter ristabilire un equilibrio”.

Un richiamo che riporta il dibattito sull’energia alla sua dimensione più concreta: sicurezza degli approvvigionamenti, stabilità dei prezzi e indipendenza strategica. È proprio su questo terreno che il Governo prova a giocare la partita del ritorno del nucleare, accelerando sui decreti e mettendo in conto fin da ora anche il passaggio più delicato: quello davanti agli elettori.