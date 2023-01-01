PALAZZO LASCARIS

Voucher scuola, avanti a oltranza. Pd costretto alla staffetta per seguire Schlein

Nessun accordo tra maggioranza e opposizione, e i tremila emendamenti delle minoranze restano in piedi. Si procede a tappe forzate fino a mercoledì per aggirare l'ostruzionismo. Niente pomeriggio libero per i consiglieri dem: dovranno scegliere se restare in aula o andare dalla segretaria

Fumata nera in Consiglio Regionale del Piemonte sul Piano voucher scuola. Nessun accordo per modificare il provvedimento e restano così in piedi gli oltre tremila emendamenti presentati dalle opposizioni, dopo che la riunione di questa mattina in Commissione Istruzione non ha prodotto l’intesa auspicata, soprattutto dal Partito Democratico: per l’evento pomeridiano con la segretaria Elly Schlein ai consiglieri dem toccherà organizzarsi con la staffetta.

Muro contro muro

Al centro dello scontro il meccanismo di distribuzione dei voucher, e in particolare la suddivisione per classi Isee (con l’ulteriore divisione della fascia sotto i 9 mila euro, istituendo una fascia minima fino ai 4 mila €) e la formula del “fino a”, che consente alla Regione di soddisfare tutte le domande presentate “spalmando” l’importo disponibile tra tutti i richiedenti.

Una scelta che le minoranze contestano duramente: “In questo modo Cirio potrà farsi bello dicendo di aver garantito voucher a chiunque l'abbia richiesto, anche erogando 20 euro”, obietta Alice Ravinale, capogruppo di Alleanza Verdi-Sinistra.

La maggioranza, però, non ha aperto alla richiesta di modificare l'impianto del provvedimento. In Commissione la Giunta guidata dal governatore Alberto Cirio era rappresentata dalla neo assessora Daniela Cameroni, che però scelto sostanzialmente di non intervenire nel merito, lasciando l’illustrazione del provvedimento al direttore generale Giovanni Bocchieri.

Consiglio a oltranza

Senza accordo, la partita si sposta dunque in Consiglio, dove la discussione prosegue secondo il programma già fissato: seduta convocata fino alle 20 oggi, e lo stesso orario è previsto anche per domani e mercoledì, nelll’ottica di disinnescare l’ostruzionismo delle opposizioni e i tremila emendamenti depositati, quasi la metà solo dal Movimento 5 Stelle.

Una tempistica che però crea più di un problema al Partito Democratico. I consiglieri dem contavano infatti su una sospensione pomeridiana dei lavori per poter raggiungere la Fabbrica delle E in corso Trapani, dove dalle 15 è atteso l’arrivo di Elly Schlein per il convegno organizzato dalle Acli in memoria di Mimmo Lucà, storico dirigente dell’associazione e parlamentare per cinque legislature.

Senza lo stop dei lavori, i consiglieri Pd dovranno restare in aula, o eventualmente organizzare una staffetta per alternarsi tra Palazzo Lascaris e l’appuntamento politico. Alla peggio ripiegheranno in serata a Settimo, dov’è prevista un’altra partecipazione della segretaria alla Festa dell’Unità.

Occhio per occhio

Il centrodestra, e Fratelli d’Italia in particolare, ha così reso la pariglia rispetto a quanto accaduto a marzo, quando fu proprio FdI a organizzare a Torino l’evento sul referendum sulla riforma della giustizia alla presenza del guardasigilli Carlo Nordio e dell’allora sottosegretario Andrea Delmastro.

In quell’occasione non venne concessa alcuna sospensione dei lavori, e i consiglieri di maggioranza furono costretti alla stessa staffetta che oggi rischia di toccare al Pd: una scelta favorita anche dal comportamento del presidente del Consiglio regionale Davide Nicco, che allora (come ora, per diverse ragioni) finì nel mirino delle critiche dei suoi stessi colleghi di partito.

Oggi che la situazione si ripropone con i ruoli invertiti, nessuno in maggioranza ha pensato di restituire il favore alle opposizioni, quindi si procede come da programma.