Rave e concerti techno abusivi, la polizia blocca due eventi a Torino

La polizia di Stato ha impedito lo svolgimento di due eventi musicali non autorizzati in programma nel fine settimana a Torino: una festa techno ai Giardini Reali, denominata 'Disconi Reali', e un rave party previsto al Parco della Colletta. Secondo quanto riferito dalla questura, il primo evento, in programma nella tarda serata di venerdì e destinato a proseguire per tutta la notte, era riconducibile all'area dei cosiddetti free party, caratterizzata da logiche di autogestione e dall'utilizzo della musica elettronica come forma di espressione antagonista e di dissenso verso i modelli sociali tradizionali. L'iniziativa è stata bloccata sul nascere grazie ai servizi di prevenzione predisposti dalla questura, con l'impiego di contingenti di forza pubblica e funzionari della polizia di Stato. Analoghi servizi sono stati predisposti tra sabato e domenica al Parco della Colletta, dove nelle ultime settimane era stata segnalata la presenza di persone di origine sudamericana e appartenenti all'area antagonista che organizzavano feste con musica ad alto volume, richiamando centinaia di persone. Con la collaborazione di carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, l'area del parco è stata presidiata fin dal pomeriggio con pattugliamenti appiedati e delle volanti, vigilando sui principali accessi e impedendo il transito dei furgoni destinati al trasporto delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell'evento, che non ha quindi avuto luogo.