Grimaldi (Avs), "500 non basta, Filosa in Parlamento su Mirafiori"

"Ho sfilato in corteo questa mattina con i lavoratori e le lavoratrici di Mirafiori. L'unica novità che Stellantis sta offrendo al nostro territorio è la Fiat 500 Ibrida, che non basterà mai a far ripartire lo stabilimento e l'indotto, senza una nuova linea di produzione. Nei primi 4 mesi dell'anno sono stati venduti poco più di 15mila modelli Hybrid". lo dichiara il Vicecapogruppo di AVS alla Camera, Marco Grimaldi. Inoltre, prosegue, "dopo 18 anni di cassa e i prepensionamenti le uniche 600 assunzioni sono state in somministrazione. Non esiste alcun piano di rilancio e il declino industriale ed economico di Torino e del Piemonte dipende da scelte industriali precise. Mercoledì l'ad Filosa sarà audito dalle Commissioni Attività produttive e Industria di Camera e Senato. Vogliamo risposte, vogliamo lavoro, vogliamo modelli mass market e investimenti nell'elettrico qui, in Italia, a Torino, non negli Usa o altrove. Non è accettabile che gli Elkann trattino come una rana da bollire a fuoco lento Torino e Mirafiori, uno stabilimento che è il più grande ma, per colpa loro, il più vuoto e il meno produttivo di Europa".