In Piemonte crescono le aziende che trainano la manifattura

"Un sistema manifatturiero maturo e strutturato, ma con un paradosso competitivo che merita attenzione: da un lato, la Regione esprime un nucleo di eccellenze con marginalità superiori alla media nazionale; dall'altro, queste eccellenze pesano meno di quanto ci si aspetterebbe da una delle principali piattaforme industriali del Paese". E' l'immagine che restituisce l'approfondimento dedicato al Piemonte dell'Osservatorio 'Controvento: le aziende che guidano il Paese', curato da Nomisma in collaborazione con Crif e Cribis, Le imprese Controvento - quelle cioè capaci di ottenere risultati superiori alla media anche in contesti economici complessi - in Piemonte sono 369, con circa 13.500 occupati. La provincia maggiormente rappresentata è quella di Torino, con 116 imprese Controvento, che precede sul podio Cuneo e Novara, rispettivamente con 90 e 52 aziende altamente performanti. Seguono, nell'ordine, Alessandria (42), Biella (22), Verbania-Cusio-Ossola (18), Vercelli (16) e Asti (13). I ricavi prodotti dalle imprese Controvento piemontesi sono pari a quasi 6,6 miliardi di euro, mentre il valore aggiunto prodotto è pari a 2,6 miliardi di euro, che rappresentano l'11,6% del totale della manifattura regionale. Nel complesso, l'incidenza sul totale del comparto manifatturiero è allineata alla media nazionale ma nasconde un'anomalia: queste imprese incidono sui ricavi regionali solo per il 6,9% e sui dipendenti per il 5,8%, molto meno di quanto accade nel Nord e in Italia nel suo complesso. La graduatoria regionale dei ricavi prodotti dalle imprese Controvento è guidata da Cuneo, con oltre 1,8 miliardi di euro, che sopravanza Vercelli (1,7 mld), Torino (1,2 mld) e Novara (oltre 1 miliardo di euro).