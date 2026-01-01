Peste suina, in Piemonte e Liguria quattro nuovi positivi tra i cinghiali

In Piemonte sono state osservate due nuove positività alla peste suina africana sui cinghiali: una in provincia di Cuneo a Cravanzana (secondo caso) e una in provincia di Asti, a Serole (primo caso). Il totale in Regione sale a 818 positivi. Due nuove positività sui cinghiali riscontrate anche in Liguria: una a Genova (297) e una in provincia della Spezia a Calice al Cornoviglio (otto). Il totale in regione sale a 1.331 casi. Con il caso di Serole il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana sale a quota 202. I dati dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta sono aggiornati al 14 giugno.