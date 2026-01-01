Piemonte, dalla Regione 18 milioni per digitalizzazione Pmi

La giunta regionale del Piemonte ha approvato oggi la misura 'Voucher digitalizzazione Pmi 2026' con una dotazione di 18 milioni di euro per sostenere la digitalizzazione delle micro e piccole imprese piemontesi e dei professionisti. Su proposta dall'assessore al Bilancio, Sviluppo delle Attività produttive e Internazionalizzazione Andrea Tronzano, la norma favorisce l'adozione di tecnologie innovative, l'acquisto di beni e servizi digitali, attività di consulenza specializzata e percorsi di formazione. Il bando, che aprirà a ottobre, sarà rivolto alle Pmi iscritte al Registro imprese delle Camere di commercio e ai professionisti. Le agevolazioni saranno concesse sotto forma di contributi a fondo perduto, con intensità variabile tra il 50% e il 70% delle spese ammissibili, in funzione della dimensione aziendale e delle caratteristiche dei progetti presentati. "Le prime due edizioni del bando - sottolineano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, e l'assessore Andrea Tronzano - hanno registrato complessivamente 3mila 336 domande, un risultato che conferma la forte attenzione delle imprese piemontesi verso gli strumenti di innovazione e trasformazione digitale. Con questa nuova misura rafforziamo un percorso già avviato e mettiamo a disposizione risorse importanti per accompagnare la crescita delle aziende, migliorare la produttività e favorire l'adozione di tecnologie sempre più avanzate". "La collaborazione con Unioncamere Piemonte - aggiungono - rappresenta un valore aggiunto. Grazie all'esperienza maturata nella gestione dei bandi per le imprese e al cofinanziamento di 1,2 milioni di euro garantito dal sistema camerale possiamo mettere a disposizione uno strumento ancora più efficace e vicino alle esigenze delle aziende piemontesi".