TRAVAGLI DEMOCRATICI

Schlein si fa la sua parrocchia:

"un ponte" con i cattolici

Al convegno in ricordo di Mimmo Lucà, la segretaria del Pd lancia l'asse con l'associazionismo e il terzo settore in vista delle prossime elezioni. Ai "cristiani adulti" preferisce il donciottismo militante. Lo Russo agit-prop: "Non è il tempo del divano"

Niente aria condizionata e centinaia di fogli A4 trasformati in ventagli di fortuna. Sotto una cappa rovente Torino ha accolto la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, arrivata alla Fabbrica delle E di corso Trapani per il convegno dedicato a Mimmo Lucà, storico dirigente torinese delle Acli e parlamentare Pds-Ds-Pd per cinque legislature, scomparso a febbraio dello scorso anno.

Un appuntamento che è stato anche e soprattutto l’occasione per Schlein di rivolgere un messaggio diretto al mondo cattolico, terreno sul quale la sua segreteria – sovente tacciata di essere troppo sbilanciata verso la sinistra massimalista – continua a cercare una sponda, con lo sguardo rivolto alle Politiche del prossimo anno. “Il ponte tra la società civile, l’associazionismo, il terzo settore e la politica è quello che oggi dobbiamo ambire a ricostruire”, ha detto la segretaria dem.

Il ricordo

Il riferimento a Lucà è stato senz’altro il filo conduttore dell’intervento. Schlein lo ha definito “uno dei più convinti fondatori del Partito Democratico”, capace di portare dentro il progetto la “cultura cristiano sociale” e di tenere insieme, fin dalla nascita del Pd, culture diverse “senza disperdersi ma trasformandosi assieme”. “La cultura cristiano sociale e cattolica democratica è fondamentale ancora più oggi”, ha aggiunto, rivendicando per il partito il compito di custodire quel “ponte” tra istituzioni e mondo associativo che Lucà avrebbe lasciato in eredità.

Proprio uno dei punti, quello riguardante la capacità di tenere assieme diverse culture politiche, su cui la leader bolognese viene maggiormente criticata, con più di qualche defezione da parte dell’ala moderata del partito, ultima in ordine di tempo quella della vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno. Se si tratta di un autentico cambio di rotta o di un semplice ammiccamento al fine di prevenire ulteriori addii lo capiremo con l’avvicinarsi delle elezioni. Una cosa pare certa: ai cosiddetti “cattolici adulti” di Romano Prodi la leader del Nazareno sembra ammiccare più volentieri a quegli eredi dei cattolici di sinistra (nelle diverse declinazioni, dagli ex “cristiani del dissenso” ai “cattolici di base”) che trovano nel “prete di strada” ma assai inserito nei gangli del potere don Luigi Ciotti il loro ultimo riferimento.

Il momento di impegnarsi

Dal palco è intervenuto anche il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, che ha scelto un piuttosto insolito registro di agit-prop: “Non è il tempo del divano, ma quello dell’impegno”, ha detto, rilanciando l’idea che “i cattolici devono tornare protagonisti” e richiamando lo spirito del Lingotto, sede torinese del congresso del 2007 che diede vita al Partito Democratico.

Concetti simili, seppur espressi con accento un tantino diverso, a quelli utilizzati da don Luigi Ciotti, che ha invitato i cristiani a “darsi una mossa”, spostando l’attenzione dalla liturgia all’impegno sociale: “Pensate un po’ meno ai santi e impegnatevi di più per il cambiamento”, ha detto dal palco il fondatore di Libera. Che a pronunciarla sia uno che di mestiere, o almeno sulla carta, fa anche il sacerdote è forse il dettaglio più eloquente: basta a capire di quale mondo cattolico si stia parlando.

Questione di priorità

Sul fronte politico nazionale, Schlein non ha risparmiato critiche al governo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni, accusato di occuparsi di legge elettorale piuttosto che dei problemi reali del Paese: “In un Paese in cui ci sono sei milioni di italiani che rinunciano a curarsi e dove gli stipendi sono tra i più bassi d’Europa è incredibile che la priorità di questo governo sia quella di cambiare la legge elettorale per preservare il proprio potere”, ha detto.

Per la segretaria, le priorità dovrebbero essere altre: il calo della produzione industriale “da tre anni quasi consecutivi”, i salari troppo bassi, le difficoltà di famiglie e imprese e “le bollette più care d’Europa”. Parole che fanno così riemergere il rischio per il centrodestra di un effetto boomerang derivante dall’approvazione dello Stabilicum: la legge con cui si andrà a votare alle prossime elezioni diventa di per sé un argomento elettorale cavalcato dalle opposizioni. E poco importa se una riforma simile potrebbe convenire anche al campo largo.

La platea

In sala erano presenti l’ex sindaco Valentino Castellani, il senatore torinese Andrea Giorgis (anche lui sul palco per il dibattito), il senatore Francesco Verducci, il deputato Mauro Laus, il segretario di Cgil Torino Federico Bellono e l’omologo della Cgil Piemonte Giorgio Airaudo, già parlamentare con Sel e che dopo la scadenza del mandato sindacale studia il ritorno a Montecitorio, proprio come l’ex parlamentare Davide Mattiello, fervente donciottiano, anch’egli in platea.

Presenti anche diversi consiglieri regionali del Pd, costretti alla staffetta con Palazzo Lascaris per la concomitanza con i lavori del consiglio regionale, impegnato sulla discussione dei voucher scuola: il segretario regionale Domenico Rossi, la capogruppo Gianna Pentenero, la presidente del Pd Piemonte Nadia Conticelli e la consigliera Monica Canalis, di orientamento cattodem come anche Stefano Lepri, ex parlamentare e oggi nella direzione nazionale del Pd, citato dalla stessa Schlein nel corso del suo intervento dal palco.

Foglia di fico

Proprio i cattodem, guidati a livello nazionale dall’ex ministro Graziano Delrio, osservano attentamente quanto accaduto oggi. Il timore, nemmeno troppo sottotraccia, è che l’apertura di Schlein resti un gesto simbolico, e che al momento di costruire le liste per le prossime elezioni politiche le scelte vadano in altre direzioni.

Magari mettendo una foglia di fico premiando l’area definita dei “cattocomunisti”, la stessa da cui proveniva Lucà, epigoni della Sinistra Indipendente in seno al Pci, a scapito degli eredi della tradizione popolare di sinistra. Non una mera questione di poltrone da assegnare, bensì un nodo identitario sulla natura del partito, che il Pd e la sua segretaria dovranno sciogliere prima dell’apertura della campagna elettorale.