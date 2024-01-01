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Piccoli e con sempre meno servizi: il Piemonte dei Comuni Calimero

In Italia solo un paese su cinque tra quelli con meno di 5mila abitanti vede garantite la prestazioni di base. Resistono le farmacie, scompaiono le banche e anche gli uffici postali si riducono. Ancora poco diffusa la ricetta piemontese delle botteghe

L’idea rimanda ai mitici empori americani, ma non è lungo la Route 66, bensì tra le viuzze dei paesini di montagna o dove le colline segnano le distanze dai centri più grandi, che il Piemonte – regione che vanta e, talvolta, soffre il primato del maggior numero di Comuni con meno di 5 mila abitanti in rapporto alla popolazione – prova a trovare una parte della soluzione al problema.

Alimentari, ma anche sportello postale, dispensario farmaceutico, punto di ritiro pacchi, servizio internet e molto altro ancora: sono queste le funzioni delle “botteghe dei servizi”, come è stato battezzato il progetto avviato circa un anno fa. Perché il problema è proprio quello dei servizi essenziali che, nella gran parte dei casi, non sono garantiti in modo adeguato.

Uno su cinque ce la fa

La fotografia aggiornata della situazione del Paese, elaborata dal Sole 24 Ore, restituisce l'immagine di un’Italia dove solo il 19,6% dei 5.519 piccoli Comuni può contare contemporaneamente su farmacia, distributore di carburante, sportello bancario e ufficio postale. Quattro indicatori dietro ai quali si nascondono molte altre carenze, ma che bastano già a dare la misura di quanta strada resti da fare. Non solo per chi vive in quei territori ed è costretto a spostarsi per raggiungere i servizi, ma anche per tutte le articolazioni dello Stato, chiamate a ridurre i disagi e garantire prestazioni che dovrebbero essere assicurate ovunque.

I dati certificano inoltre che solo nel 48,6% dei casi sono presenti almeno due dei quattro servizi presi in esame, con un peggioramento che aumenta al crescere dell'altitudine. Un fenomeno ben noto in Piemonte, anche per quel primato ricordato poco sopra: con i suoi 1.045 piccoli Comuni sui 1.180 complessivi, la regione contribuisce in modo determinante a quel 42,6% che fa del Nord-Ovest l’area italiana con la maggiore concentrazione di piccoli centri, davanti al Sud (34%), al Nord-Est (12,8%) e al Centro (10,7%).

Il deserto bancario

Se le farmacie, grazie alla loro diffusione capillare, rappresentano il servizio che crea meno problemi – in Piemonte sono infatti pochi i paesi che ne sono sprovvisti e, nella maggior parte dei casi, possono comunque contare su una sede a breve distanza, con una media di una farmacia ogni 3.500 residenti – ben diversa è la situazione delle banche.

La media nazionale dice che, con una scopertura del 60,7%, gli sportelli bancari rappresentano il servizio più carente per gli abitanti dei piccoli Comuni. Sono poco meno di 700 mila i piemontesi che non hanno più una filiale nel proprio paese.

Nel 2025 le banche italiane hanno continuato a sfoltire la rete fisica: 516 sportelli chiusi nell'arco di dodici mesi. Il totale nazionale è così sceso a 19.140 filiali al 31 dicembre, stabilmente sotto la soglia psicologica delle 20 mila. Rispetto alla fine del 2024 il calo è stato del 2,6%. L’indicatore di desertificazione colloca le province piemontesi nella fascia medio-bassa della graduatoria nazionale.

Va un po’ meno peggio sul fronte di Poste Italiane: gli uffici postali mancano nel 21,7% dei piccoli Comuni e, come ricorda il presidente nazionale di Uncem (l’Unione dei Comuni e delle Comunità montane), Marco Bussone, «questa riduzione, frutto della paventata e annunciata chiusura di molti uffici, è stata evitata grazie al progetto Polis, inserito nel Pnrr, volto a garantire un servizio che altrimenti sarebbe scomparso in moltissimi paesi di montagna».

Il prezzo del carburante continua a salire, ma le pompe di benzina sono sempre più rare lontano dalle città: mancano nel 52,4% dei piccoli Comuni, anche se, al contrario delle banche, la rete dei distributori registra un lieve aumento.

La sfida piemontese

«Questi dati ci dicono una cosa molto chiara – osserva Marco Gallo, assessore regionale alla Montagna e alle Aree interne – e cioè che il vero tema non è quanti abitanti abbia un Comune, ma quanto sia vicino ai servizi essenziali. È una sfida che riguarda in modo particolare il Nord-Ovest e le aree montane, e che il Piemonte ha scelto di affrontare mettendo al centro delle proprie politiche territoriali la montagna e le aree interne».

L’assessore della giunta di Alberto Cirio spiega che «per noi contrastare lo spopolamento non significa semplicemente mantenere aperti dei servizi, ma creare le condizioni perché famiglie, imprese e giovani possano continuare a vivere, lavorare e investire in questi territori. È questa la logica che sta guidando le scelte della Regione: dalle Case e dagli Ospedali di comunità agli investimenti per le scuole di montagna, passati dai 528 mila euro del 2024 ai 750 mila euro previsti per l’anno scolastico 2026-2027; dai quasi 23 milioni di euro destinati alle nuove Aree interne della Valsesia e delle Terre del Giarolo agli oltre 14 milioni per l'agricoltura di montagna, fino agli interventi sulla viabilità e alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza dei territori colpiti dagli eventi alluvionali».

Il saldo demografico

Nell'agenda della Regione c’è l’approvazione, entro la fine dell’anno, del primo programma pluriennale per la montagna piemontese, «uno strumento strategico che – sostiene Gallo – definirà priorità, obiettivi e linee di intervento per i prossimi anni, valorizzando il grande patrimonio di dati, analisi ed esperienze che la Regione raccoglie ed elabora attraverso l’Osservatorio della Montagna».

Ben prima, presumibilmente nel giro di un mese, l’Uncem presenterà il Rapporto sulla montagna 2026. «I dati positivi sul saldo migratorio emersi lo scorso anno – spiega il presidente Bussone – si stanno consolidando» e, di conseguenza, anche in Piemonte cresce la popolazione dei piccoli Comuni, compresi quelli montani.

«Per consolidare questo andamento positivo e rafforzarlo servono centri multiservizi. L’idea delle botteghe, sul modello delle aree interne della Scozia, è la risposta giusta al problema, ma va accompagnata e sostenuta nel tempo».