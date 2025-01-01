ALTA TENSIONE

Guerriglia al corteo per Ramy, condannati capi di Askatasuna

Otto condanne con pene fino a 16 mesi per gli scontri a Torino il 9 gennaio 2025, tra cui due storici esponenti del centro sociale. Al centro della sentenza gli assalti a commissariato e carabinieri. Danni quantificati in 128 mila euro, provvisionali per 17mila euro

Otto condanne, pene comprese tra dieci e sedici mesi di reclusione, risarcimenti ai ministeri costituiti parte civile e un conto che, tra danni materiali, spese per l’ordine pubblico e danni non patrimoniali, supera i 128 mila euro. Si chiude così davanti al Tribunale di Torino il processo per gli scontri del 9 gennaio 2025, quando il corteo organizzato in città in memoria di Ramy Elgamy, il diciannovenne morto poche settimane prima a Milano durante un inseguimento dei carabinieri, sfociò in una vera e propria guerriglia urbana.

Fra gli otto condannati figurano anche due tra i più noti esponenti del centro sociale Askatasuna, Stefano Millesimo e Sara Munari, da anni tra i principali riferimenti dell’area antagonista torinese. Le pene inflitte dai giudici vanno da sedici a dieci mesi di reclusione. Solo a cinque imputati è stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il pubblico ministero Paolo Scafi aveva chiesto condanne decisamente più pesanti, comprese fra venti mesi e tre anni.

Oltre alle pene detentive, il Tribunale ha riconosciuto una provvisionale immediatamente esecutiva di 2.900 euro a favore del Ministero dell’Interno e di 14 mila euro per il Ministero della Difesa, entrambi costituiti parte civile.

Il corteo che degenerò in scontri

La manifestazione del 9 gennaio 2025 era stata convocata dagli ambienti antagonisti torinesi dopo la morte di Ramy Elgamy, il giovane deceduto a Milano durante un inseguimento dei carabinieri. Quella che avrebbe dovuto essere una protesta politica si trasformò ben presto in una giornata di violenze.

I manifestanti presero di mira il commissariato Dora Vanchiglia, distruggendone le vetrate. Successivamente il corteo raggiunse la sede del comando regionale dei carabinieri dove cui vennero lanciati bottiglie, pietre e petardi contro gli schieramenti delle forze dell’ordine.

Sono questi gli episodi sui quali si è concentrato il procedimento penale, ricostruiti attraverso filmati, testimonianze e gli accertamenti svolti dagli investigatori.

Il processo

Nel corso della requisitoria il pubblico ministero Paolo Scafi ha contestato con fermezza il tentativo di trasformare il dibattimento in una prosecuzione dello scontro politico. Il magistrato ha criticato chi aveva cercato di fare dell’aula giudiziaria un “processo di piazza”, ricordando come il primo processo di piazza della storia avesse avuto come giudice Ponzio Pilato, il cui esito costituisce ancora oggi, ha osservato, “un monito per tutti”.

Le difese, a seconda delle diverse posizioni processuali, avevano chiesto l’assoluzione perché il fatto non sussiste o perché gli imputati non lo avevano commesso. In alternativa avevano invocato il riconoscimento dell’attenuante dell’avere agito nell’ambito di una manifestazione promossa per ragioni di particolare valore morale e sociale. Il Tribunale ha invece ritenuto fondate, pur ridimensionandole rispetto alle richieste della Procura, le contestazioni formulate dall’accusa.

Un conto da 128 mila euro

La sentenza penale rappresenta soltanto una parte delle conseguenze economiche degli incidenti. La parte civile aveva infatti quantificato in circa 128 mila euro il danno complessivo provocato dalla guerriglia del 9 gennaio. Nel dettaglio erano stati richiesti 3 mila euro di danni patrimoniali per il Ministero dell’Interno e 15 mila euro per il Ministero della Difesa, oltre a 50 mila euro per le spese sostenute nell’organizzazione dei servizi di ordine pubblico e ad altri 60 mila euro per i danni non patrimoniali, somme che saranno richieste nella successiva sede civile.

Il ruolo di Askatasuna

La presenza, tra i condannati, di Stefano Millesimo e Sara Munari conferma ancora una volta il ruolo centrale avuto da Askatasuna nelle principali mobilitazioni dell’antagonismo torinese. Per quasi trent’anni il centro sociale di corso Regina Margherita ha rappresentato il punto di riferimento della galassia estremista cittadina, dai cortei No Tav alle manifestazioni contro sfratti, Cpr e forze dell’ordine.

Fino a pochi mesi prima degli scontri l’amministrazione comunale guidata da Stefano Lo Russo aveva tentato di costruire un percorso di coprogettazione con gli occupanti dello stabile, iniziativa che aveva alimentato un durissimo scontro politico e istituzionale. Quel progetto si è definitivamente concluso con lo sgombero del 18 dicembre 2025, quando polizia e carabinieri liberarono l’immobile occupato.

Sul fronte giudiziario, inoltre, quello concluso oggi non è l’unico procedimento che coinvolge militanti e attivisti del centro sociale. È infatti ancora pendente il processo d’appello nato dalla maxi inchiesta della Procura che contesta a numerosi appartenenti ad Askatasuna il reato di associazione per delinquere.

La sentenza sugli scontri del corteo per Ramy aggiunge così un nuovo capitolo giudiziario alla lunga vicenda del centro sociale simbolo dell’antagonismo torinese, confermando come una parte consistente delle mobilitazioni finite negli ultimi anni davanti ai giudici continui a ruotare attorno ai suoi esponenti più noti.