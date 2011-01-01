Schillaci, "via incompatibilità, anche specialisti Ssn in Case comunità"

Per le Case di Comunità "ci servono altri specialisti. Su questo stiamo pensando di togliere alcune incompatibilità che oggi credo sarebbe giusto non avere, perché se uno specialista in Neurologia o uno specialista in Geriatria che lavora in un ospedale pubblico vuole, al di fuori dell'orario di lavoro e su base volontaria, lavorare e visitare pazienti portando il suo contributo professionale all'interno della medicina territoriale, io credo che questo dovrebbe essere permesso". È quanto ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci in un'intervista trasmessa durante l'evento "Healthcare & Pharma Talk" in corso a Roma.