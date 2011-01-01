Schlein alla Piastra

Dicono che… ieri la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein abbia fatto quello che capita spesso agli studenti: ridursi a ripassare all’ultimo momento. Ospite della Festa dell’Unità di Settimo Torinese, nel suo intervento non si è limitata a ribadire la sua vocazione «testardamente unitaria» nella costruzione di un campo largo capace di battere le destre, saldando le forze progressiste attorno a temi come salario minimo, istruzione e sanità pubblica. Ha invece speso parole di grande apprezzamento per la sindaca Elena Piastra, indicandola come modello nazionale per le iniziative sugli asili nido gratuiti e sul congedo paritario. Proprio su quest’ultimo tema, nei giorni scorsi, la prima cittadina ha lanciato, insieme all’assessora Chiara Gaiola, una raccolta firme con l’obiettivo di inviare un messaggio al governo di Giorgia Meloni e all’intera classe politica. Un elogio così esplicito da parte della segretaria del Pd finisce inevitabilmente per alimentare l’ipotesi che la sua presenza alla Festa possa essere letta come una sorta di endorsement in vista delle prossime Regionali, dove il nome della Piastra continua a figurare tra i possibili candidati. Peccato che al voto manchi ancora parecchio e che il quadro difficilmente si definirà prima delle Politiche del prossimo anno. Anche perché tra parlamentari e consiglieri regionali dem piemontesi – anch'essi, peraltro, elogiati da Schlein – resta da capire chi conserverà il proprio incarico e chi potrà beneficiare delle eventuali deroghe.

Nella platea di Settimo, del resto, se ne vedevano parecchi: dal segretario regionale Domenico Rossi alla capogruppo Gianna Pentenero e alla presidente del partito regionale Nadia Conticelli, passando per i senatori Andrea Giorgis e Anna Rossomando e i deputati Mauro Berruto e Chiara Gribaudo, vicepresidente nazionale del partito. Senza dimenticare il tesoriere Alberto Avetta e l’ex parlamentare donciottiano Davide Mattiello. Davvero nessuno di loro avrebbe qualcosa da obiettare se il centrosinistra decidesse di affidare la corsa alla presidenza della Regione a una sindaca di un comune di provincia?

A raffreddare le interpretazioni ci ha pensato, però, l’entourage della stessa segretaria. Alla domanda se, in occasione della Festa, fosse previsto un incontro tra Schlein e Piastra, uno dei collaboratori ha risposto nella maniera più eloquente possibile: «Chi?». Del resto, è vero che nessun segretario nazionale del Pd aveva mai partecipato alla Festa dell’Unità di Settimo. Ma la manifestazione dura ben tre settimane, dal 10 al 28 giugno, e non è stato difficile incastrare la tappa con la partecipazione al convegno torinese in memoria di Mimmo Lucà, organizzato dalle Acli alla Fabbrica delle E di corso Trapani. Un bagno di folla non guasta mai. Per le investiture, invece, c’è ancora tempo. E il “modello Settimo” è rimasto un modello nazionale giusto il tempo di risalire in macchina.