Cirio incontra Fedriga al grattacielo della Regione Piemonte

"Piemonte e Friuli-Venezia Giulia rappresentano due motori trainanti dell'economia italiana, posizionati su assi geopolitici ed economici cruciali per l'Europa. Sono entrambe regioni di confine, capaci di parlare al mondo e posizionate in aree destinate a diventare sempre più strategiche nell'ottica dei grandi collegamenti europei per lo spostamento delle merci e delle persone". Così i presidenti della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che si sono incontrati stamane al grattacielo della Regione Piemonte, a Torino. "Un importante momento di confronto - si legge in una nota - per consolidare la stretta collaborazione istituzionale ed economica che esiste tra i due territori, con particolare attenzione allo sviluppo di filiere industriali avanzate e la gestione delle grandi sfide infrastrutturali e logistiche del Paese". Un particolare ambito di collaborazione e confronto è rappresentato dalla sanità e dalle scienze della vita, al centro dell'evento Clustering life scienze and health: dagli ecosistemi di innovazione ai modelli integrati di sviluppo della filiera della salute, organizzato al Centro congressi dell'Unione industriali. Hanno partecipato anche i due presidenti con l'obiettivo di condividere le migliori pratiche e favorire l'integrazione tra i rispettivi poli di eccellenza nel settore delle scienze della vita, delle biotecnologie e della medicina predittiva. L'obiettivo è favorire il trasferimento tecnologico tra università, startup e grandi industrie farmaceutiche e biomedicali dei due territori.