Disagi nei trasporti, assessore del Vco invita a segnalare i disservizi

Il consigliere provinciale del Verbano-Cusio-Ossola e assessore al turismo di Baveno, Emanuele Vitale, ha invitato cittadini, pendolari, lavoratori e turisti a segnalargli tramite email o social media eventuali disservizi legati ai trasporti. L'obiettivo dell'iniziativa, spiega, è "costruire una mappatura puntuale e aggiornata dei disagi al fine di valutare ogni azione utile a difendere i diritti dei viaggiatori". Vitale parla di "mosaico vergognoso di disservizi" denunciando una situazione per cui "pendolari e turisti si trovano spesso senza alternative praticabili e senza informazioni sufficienti. Oggi il territorio si trova ad affrontare contemporaneamente criticità su tutte le principali direttrici di collegamento: le linee ferroviarie sono interrotte o fortemente penalizzate da servizi sostitutivi non adeguati, compresa la linea Laveno-Milano Cadorna, la superstrada verso il confine e l'autostrada A26 continuano inoltre a essere interessate da cantieri e limitazioni che rendono complessi gli spostamenti".