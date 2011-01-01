Acqui Terme, oltre 10 milioni per il piano di sviluppo dell'ex Kaimano

L'ex Kaimano di Acqui Terme (Alessandria) non sarà soltanto un edificio recuperato, ma un nuovo centro di cultura, formazione, innovazione e promozione turistica: come annunciato dal Comune, sono a disposizione più di 10 milioni di euro per il piano di rigenerazione, di cui oltre 9 dalla presidenza del Consiglio dei ministri. La riconversione dell'ex fabbrica di coltelli in polo culturale multifunzionale ha come obiettivo la restituzione alla collettività di un luogo oggi marginale, riconnettendolo con le reti civiche, culturali ed economiche della città. L'ampio complesso è localizzato su un'area ad alto valore archeologico. "Il finanziamento del Piano di Sviluppo Ex Kaimano - sottolinea il sindaco, Danilo Rapetti - rappresenta uno dei risultati più importanti conseguiti dalla nostra amministrazione. Parliamo di un investimento straordinario che consentirà di recuperare un luogo simbolo della storia industriale acquese e di trasformarlo in una grande infrastruttura culturale".