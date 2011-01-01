Fiat 500 Topolino, Torino celebra 90 anni di storia e passione

Si è concluso "La Topolino va ai 90", il raduno organizzato dal comitato nato dalla collaborazione tra Topolino Autoclub Italia e Club Topolino Fiat Torino per celebrare il novantesimo anniversario della storica Fiat 500 "Topolino". L'evento ha coinvolto più di 130 vetture d'epoca, che dall'11 al 14 giugno hanno attraversato alcuni dei luoghi più suggestivi di Torino e dintorni, tra cui la Sacra di San Michele, la Reggia di Venaria, la Basilica di Superga e il Castello di Rivoli. Uno dei momenti più importanti della manifestazione è stata la visita all'Heritage Hub, dove i partecipanti hanno potuto ammirare una selezione di modelli storici, tra cui due esemplari delle versioni 500 B e 500 C, oltre a materiali originali dedicati alla vettura e a un telaio della prima serie che testimonia l'ingegno progettuale di Dante Giacosa. Presentata nel 1936, la Fiat 500 "Topolino" ha segnato una svolta nella storia dell'automobile italiana, con l'obiettivo di rendere la mobilità accessibile a un pubblico più ampio. Prodotta in tre serie fino al 1955, ha raggiunto oltre 376 mila unità e ha accompagnato la trasformazione sociale ed economica del Paese. Utilizzata sia come auto di famiglia sia come instancabile mezzo da lavoro, la "Topolino" ha rappresentato un punto di riferimento per intere generazioni, lasciando poi spazio a modelli come la Fiat 600 e la Nuova 500. A 90 anni dal debutto, la piccola vettura continua a essere un'icona del patrimonio automobilistico italiano, mantenendo vivo il legame tra storia, innovazione e passione per le quattro ruote.