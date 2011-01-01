OPERE & OMISSIONI

Tav, fondi a bassa velocità: acconto di 15 milioni dopo due anni di attesa

Prima le scuse di Salvini per un ritardo definito "imbarazzante", ora i primi bonifici. Il ministero finanzia le opere compensative della Torino-Lione, ma è solo una tranche rispetto ai circa 50 milioni destinati dagli accordi agli undici Comuni coinvolti

Prima gli annunci, poi le ammissioni di colpa, infine i primi soldi. Ma solo una parte. Dopo oltre due anni di attesa, il Governo mette finalmente mano al portafoglio per le opere compensative legate alla Torino-Lione, sbloccando una prima tranche da 15 milioni di euro. Una cifra che rappresenta meno di un terzo dei circa 50 milioni necessari per finanziare i 32 interventi previsti nei Comuni interessati dai cantieri della Tav. Meglio di niente, certo. Ma difficile parlare di svolta quando si tratta semplicemente di recuperare un ritardo che lo stesso ministro delle Infrastrutture aveva definito «imbarazzante».

La novità è emersa oggi nel corso della riunione del Comitato di supporto alla tratta internazionale della Torino-Lione, convocata a Torino alla presenza dell’assessore regionale alle Infrastrutture strategiche Enrico Bussalino, del presidente dell’Osservatorio per l’asse ferroviario della Torino-Lione Calogero Mauceri, dei rappresentanti di Telt, dei tecnici della Regione Piemonte e dei sindaci degli undici Comuni coinvolti.

Biblioteche, scuole e parcheggi

Al centro dell’incontro le opere di accompagnamento della cosiddetta Priorità III: 32 interventi distribuiti in undici Comuni, per un valore complessivo di circa 50 milioni di euro. Biblioteche, parcheggi, edifici scolastici, sistemazioni urbane e altre opere destinate a compensare l'impatto dei cantieri dell'alta velocità sui territori attraversati.

È stato Mauceri a comunicare che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su indicazione del ministro Matteo Salvini, ha assunto l’impegno a reperire l’intero ammontare delle risorse necessarie, partendo però con una prima tranche da 15 milioni di euro.

Salvini: “Siamo in torto”

Un’accelerazione che arriva dopo settimane di polemiche e, soprattutto, dopo una clamorosa ammissione dello stesso Salvini. Rispondendo alla Camera a un’interrogazione della deputata torinese di Azione Daniela Ruffino sul blocco dei finanziamenti, il ministro non aveva cercato giustificazioni. «Lei ha assolutamente ragione, noi siamo in torto. È imbarazzante che a due anni da una firma di accordo si arrivi a maggio senza una soluzione», aveva dichiarato il vicepremier, definendo «inaccettabile» il ritardo accumulato.

Parole che avevano fatto seguito alla constatazione di una situazione paradossale: il protocollo per finanziare le opere compensative era stato sottoscritto nel marzo 2024, ma oltre due anni dopo nessun euro era ancora arrivato ai territori.

Solo il primo passo

Adesso qualcosa si muove. Mauceri ha spiegato che «l’impegno concreto del ministro Matteo Salvini a reperire le risorse necessarie rappresenta un segnale importante per i territori. L’obiettivo resta quello di garantire il finanziamento dell’intero programma della Priorità III, ma l’avvio di una prima tranche da 15 milioni di euro consente di dare una risposta immediata ai territori e di avviare gli interventi più urgenti».

Nel corso della riunione sono stati individuati, insieme alle amministrazioni comunali, gli interventi che potranno partire immediatamente grazie ai primi finanziamenti, mentre resta confermato l’obiettivo di reperire successivamente anche i restanti 35 milioni necessari a completare il programma.

Cirio e Bussalino: “Segnale concreto”

Soddisfazione viene espressa dal presidente della Regione Alberto Cirio e dall’assessore Bussalino, esponente della Lega. «L’incontro è stato particolarmente positivo perché ha permesso un confronto diretto con i sindaci sul futuro delle opere compensative. Si tratta di un segnale concreto della volontà del Governo, e in particolare del ministro Salvini, di sbloccare i finanziamenti attesi dai territori e di trasformare gli impegni assunti in opere concrete a beneficio delle comunità locali».

Il governatore e l’assessore hanno inoltre ringraziato Mauceri «per la sua proposta condivisa di semplificare le procedure al fine di consentire ai Comuni di ottenere in tempi brevissimi la disponibilità dei fondi assegnati dal Governo».

Le compensazioni inseguono i cantieri

La vicenda delle compensazioni racconta però una storia che procede a due velocità. Da una parte i lavori della Torino-Lione continuano: sul versante francese il tunnel di base del Moncenisio ha già raggiunto circa 20 chilometri scavati sui 57 complessivi, mentre in Piemonte proseguono le opere propedeutiche. Dall’altra, le opere destinate a mitigare gli effetti dei cantieri sulle comunità locali sono rimaste ferme per oltre due anni, nonostante gli accordi fossero stati firmati e i progetti già individuati.

Con questi primi 15 milioni il Governo prova a recuperare il tempo perduto. Resta però il fatto che, rispetto ai circa 50 milioni necessari (54 secondo le più recenti stime ministeriali), per completare il pacchetto delle opere compensative manca ancora la parte più consistente delle risorse. Del resto, i primi 41 milioni destinati alle precedenti compensazioni sono stati finanziati e in larga parte realizzati o sono in corso di esecuzione. Per la terza fase, invece, l’attesa è stata lunga. E i territori, dopo le promesse, aspettano ora di vedere non soltanto i bonifici, ma soprattutto i cantieri.