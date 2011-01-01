Salerno (Avanti Psi), socialisti pronti per elezioni 2027

"I socialisti sono pronti per essere protagonisti alle amministrative 2027 e in Regione": lo afferma Gabriele Salerno, segretario regionale di Avanti Psi in Piemonte. "In questi giorni - dice Salerno - abbiamo promosso iniziative ad Acqui Terme, in provincia di Alessandria e nel capoluogo alessandrino, rilanciato l'attività del partito nella provincia di Cuneo, e registriamo un grande fermento politico e organizzativo nell'area metropolitana di Torino". "Sono - spiega - segnali concreti di una comunità socialista che vuole tornare a essere protagonista, valorizzando una tradizione politica che in Piemonte ha radici profonde e una storia amministrativa importante. Stiamo costruendo una rete di militanti, amministratori e dirigenti che guarda al futuro senza rinunciare alla propria identità". "Il nostro obiettivo - aggiunge - è arrivare preparati alle comunali del 2027 e riorganizzare una presenza socialista stabile e capillare in tutta la Regione. Riteniamo indispensabile lavorare alla costruzione di un centrosinistra largo e competitivo, nel quale la componente riformista possa svolgere un ruolo determinante. Le sfide che attendono il Piemonte richiedono unità, credibilità e capacità di governo: servono più riformisti e meno divisioni, più progetto politico e meno frammentazione. Avanti è pronta a fare la propria parte".