M5s, subito un tavolo sul lavoro domestico

"Questa mattina abbiamo preso parte al presidio organizzato da Filcams Cgil Torino e Cgil Torino sotto Palazzo Lascaris, in occasione della Giornata internazionale del lavoro domestico. Il lavoro domestico è una colonna del welfare, ma continua a essere segnato da lavoro nero, salari bassi e assenza di protezioni per malattia, maternità o perdita del lavoro. Le lavoratrici e lavoratori, in maggioranza donne e spesso migranti, sono i più esposti a sfruttamento e ricatti". Così i consiglieri regionali del M5s Sarah Disabato, Alberto Unia e Pasquale Coluccio. "Come Movimento 5 Stelle - spiegano - presenteremo in Consiglio regionale un ordine del giorno per impegnare la Giunta Cirio ad istituire un tavolo di lavoro con sindacati, datori di lavoro, enti locali e Terzo settore per monitorare il fenomeno e individuare misure concrete contro lavoro nero, sfruttamento e isolamento, dagli strumenti di sostegno alle famiglie che assumono regolarmente lavoratrici e lavoratori domestici, alla promozione di percorsi di formazione, qualificazione e informazione sui diritti, sui contratti, sulle tutele e sugli obblighi contributivi, anche con materiali accessibili e multilingue rivolti in particolare alle lavoratrici e ai lavoratori più esposti a ricattabilità e sfruttamento. L'ordine del giorno prevede inoltre l'impegno, da parte della Giunta, ad attivarsi presso il Governo e il Parlamento affinché siano rafforzate le tutele nazionali del lavoro domestico, con particolare riferimento a malattia, maternità, genitorialità, continuità del reddito, perdita del lavoro e licenziamento. Il lavoro di cura non può restare invisibile. È lavoro essenziale che merita diritti e dignità".