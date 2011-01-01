Cirio, Piemonte fra i principali poli italiani nelle scienze per la vita

"Il Piemonte sta ampliando e diversificando le proprie vocazioni economiche, investendo con decisione in settori ad alto contenuto di innovazione come le Life Sciences, che rappresentano una delle principali direttrici di sviluppo per il futuro della nostra Regione". Così il governatore del Piemonte Alberto Cirio, intervenuto al convegno 'Clustering life sciences & health: dagli ecosistemi di innovazione ai modelli integrati di sviluppo della filiera della salute', oggi al centro congressi di Unione Industriali di Torino, con la partecipazione del presidente del Friuli-Venezia Giulia, quest'ultima promotrice dell'evento. Obiettivo dell'appuntamento, "creare una regia comune che generi impatto e innovazione, orchestrando le eccellenze italiane affinché il loro valore aumenti". "Nell'ambito della scienze per la vita - ha sottolineato Cirio - le collaborazioni internazionali sono strategiche: per questo abbiamo promosso missioni e partenariati in Paesi come il Canada e il Giappone, con l'obiettivo di attrarre investimenti, competenze e nuove opportunità di ricerca. Possiamo contare su eccellenze riconosciute a livello internazionale come il Bioindustry Park di Colleretto Giacosa e su un sistema della ricerca e della sanità sempre più forte, come dimostra il riconoscimento Irccs dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria. Sono risultati - ha rimarcato - che confermano il ruolo del Piemonte come uno dei principali poli italiani dell'innovazione nelle scienze della vita".