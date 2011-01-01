STATO DI SALUTE

Piemonte in panne: cresce poco (+0,4%), il 2026 partito col freno tirato

Bankitalia fotografa una regione che fa peggio del Nord e dell'Italia: Pil fermo, occupazione al palo (+0,5%), cassa integrazione in forte crescita (+20%) e industria ancora zavorrata dalla crisi dell'auto. L'aerospazio non è ancora in grado di compensare - IL RAPPORTO

Il Piemonte cresce. Di appena lo 0,4 per cento. Quanto basta per evitare il segno meno, troppo poco per festeggiare. Mentre il Nord e l’Italia fanno leggermente meglio (entrambi allo 0,5%), uno dei vertici del triangolo che per decenni ha trainato l’industria nazionale continua a viaggiare con il freno tirato. L’automobile, che ne ha plasmato identità e ricchezza, non è più il motore di un tempo; l’aerospazio promette, ma non può ancora colmare il vuoto; le imprese investono con prudenza, le famiglie consumano poco, il lavoro rallenta e all’orizzonte incombono nuove incognite geopolitiche. A rendere ancora più fragile il quadro contribuiscono un’occupazione ormai sostanzialmente ferma (+0,5%), una cassa integrazione tornata a crescere del 20% – quasi tre volte il dato nazionale (+7,5%) – e una popolazione sempre più anziana, destinata a restringere ulteriormente il bacino di lavoratori disponibili.

Non è soltanto una fotografia del presente. È anche un campanello d’allarme per il futuro. Già nei primi mesi del 2026 gli indicatori della Banca d’Italia registrano un nuovo peggioramento del clima economico: l’indice Regio-coin, che misura lo stato di salute dell’economia regionale, dopo un recupero tra la fine del 2025 e l’inizio dell'anno è tornato a peggiorare a marzo, risentendo del deterioramento del quadro internazionale provocato dal conflitto nel Golfo Persico e dalle tensioni sugli approvvigionamenti di materie prime. Per il 2026 gli economisti di via Nazionale prevedono una sostanziale stagnazione dei ricavi nell’industria e nei servizi e una riduzione dell’attività nelle costruzioni.

È questo il quadro che emerge dal Rapporto annuale 2026 sull’economia piemontese: una regione che evita la recessione, ma che continua a crescere meno di quanto servirebbe per recuperare terreno rispetto alle altre grandi aree produttive del Paese.

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L’auto frena l’economia

Se c'è un filo rosso che attraversa tutto il rapporto è quello dell’automotive. Bankitalia non si limita a registrare le difficoltà di Stellantis e della sua filiera, ma certifica quanto il Piemonte continui a dipendere dall’industria dell’auto più di qualsiasi altra grande regione italiana.

La filiera vale ancora circa 3,7 miliardi di euro di valore aggiunto, pari al 4,9% dell’intero settore privato non finanziario regionale: un’incidenza che è tre volte la media nazionale e che colloca il Piemonte al terzo posto in Italia, dietro soltanto a Basilicata e Molise. Oltre il 70% di questo valore è riconducibile direttamente ai costruttori di automobili e ai loro fornitori di primo livello, mentre circa l’80% delle imprese della componentistica continua a dipendere da case automobilistiche italiane. A Torino l’esposizione raggiunge addirittura l’8,1% del valore aggiunto provinciale, una quota che non ha paragoni tra le grandi aree industriali italiane.

La geografia economica della regione continua quindi a essere fortemente condizionata dal destino delle quattro ruote. E questo spiega perché le difficoltà dell’automotive abbiano effetti che travalicano la manifattura, propagandosi anche ad ampi comparti del terziario.

Nel 2025 la produzione industriale ha mostrato un lieve recupero dopo il crollo del 2024, ma non è bastato a riportare il settore sui livelli precedenti. Lo dimostrano anche i dati produttivi: nel polo torinese sono uscite dalle linee 30.202 vetture, in crescita rispetto alle circa 26 mila del 2024, ma ancora appena poco più di un terzo rispetto ai volumi del 2023. È il simbolo di una ripresa che esiste soltanto nelle statistiche, ma non ancora nella dimensione industriale.

A frenare la crescita non è però soltanto l’automobile. Bankitalia evidenzia anche il rallentamento dei servizi, soprattutto del commercio, mentre l’unico comparto che continua a sostenere il Pil è quello delle costruzioni, ancora alimentato dagli investimenti del Pnrr. L’industria resta quindi il principale fattore di debolezza dell’economia regionale, mentre le esportazioni, pur in crescita, hanno mostrato un’espansione inferiore a quella della domanda internazionale.

L’aerospazio cresce, ma non basta ancora

L’altra faccia della medaglia è rappresentata dall’aerospazio, il comparto che continua a offrire le prospettive più incoraggianti dell’industria piemontese. In Piemonte operano oltre 460 unità locali della filiera nazionale, che producono più del 12% del valore aggiunto italiano del settore. Il comparto vale ormai l’1,3% dell’intero valore aggiunto delle società di capitali regionali, una quota più che doppia rispetto alla media nazionale.

Ancora più significativo è il profilo innovativo. Il Piemonte concentra oltre il 17% dei brevetti italiani dell’aerospazio e registra un’intensità brevettuale superiore perfino a quella degli altri grandi poli nazionali. Negli ultimi dieci anni il numero di brevetti per milione di abitanti è cresciuto più rapidamente rispetto alle principali regioni concorrenti.

È il comparto che meglio rappresenta il tentativo di riconversione tecnologica della manifattura piemontese. Tuttavia, per dimensioni economiche e occupazionali, non è ancora in grado di compensare il peso che continua ad avere l’automotive.

Lo stesso vale per il turismo. Il 2025 ha registrato un aumento significativo delle presenze, ma la spesa dei visitatori continua ad avere un’incidenza sui consumi interni molto inferiore alla media nazionale. In altre parole, cresce il numero dei turisti, ma il loro contributo all’economia regionale resta ancora limitato rispetto a quanto avviene in altre aree del Paese.

Innovazione sì, ma troppo “tradizionale”

Il Piemonte continua a innovare, ma lo fa soprattutto nei settori che storicamente ne hanno costruito la ricchezza. L’attività brevettuale regionale rimane superiore alla media italiana, ma inferiore rispetto alle altre regioni del Nord. Trasporti, meccanica, propulsione ed elementi meccanici continuano a rappresentare il cuore dell'innovazione piemontese, mentre tecnologie mediche, informatica e comunicazione digitale pesano ancora molto meno rispetto alla media europea.

I brevetti prodotti in regione ricevono mediamente 3,3 citazioni, contro le 3 del resto d’Italia, segnale di una buona qualità della ricerca. Tuttavia, soltanto l’1,9% rientra nel decimo più citato a livello europeo e oltre un quinto non riceve alcuna citazione successiva. Le tecnologie mediche contribuiscono per meno del 3% alla crescita complessiva dei brevetti regionali, una quota inferiore sia alla media italiana sia a quella del Nord.

In altre parole, il Piemonte continua a innovare soprattutto ciò che già conosce, mentre fatica ancora a conquistare posizioni di leadership nei comparti destinati a guidare la prossima rivoluzione industriale.

Le imprese investono, con cautela

Il 2025 non è stato un anno negativo per gli investimenti, ma nemmeno brillante. Anzi, il dato forse più interessante del rapporto è proprio questo apparente paradosso: mentre il fatturato rallenta, le imprese continuano a investire. Lo fanno, però, con prudenza e in modo sempre più selettivo.

Secondo l’indagine della Banca d’Italia, oltre il 54% delle imprese industriali ha registrato una diminuzione del fatturato reale, mentre soltanto un terzo ha visto crescere i ricavi. Nel complesso il fatturato si è ridotto di quasi il 4%, con un numero di aziende in utile inferiore rispetto all’anno precedente.

Gli investimenti in beni strumentali sono comunque aumentati di circa il 4%, seppure meno di quanto le stesse imprese prevedessero dodici mesi prima. A sostenere la spesa hanno contribuito gli incentivi pubblici: quasi la metà delle aziende ha utilizzato il programma Transizione 4.0, oltre un quarto ha beneficiato delle misure Transizione 5.0 e circa due imprese su tre hanno acquistato tecnologie avanzate.

Anche l’intelligenza artificiale sta entrando stabilmente nelle fabbriche piemontesi. Gli strumenti predittivi e generativi vengono ormai utilizzati dal 28% delle imprese industriali, una quota che sale a circa sette grandi aziende su dieci. È un dato che conferma come il tessuto produttivo stia provando ad agganciare la trasformazione tecnologica, pur in un contesto di crescente incertezza.

Le banche preferiscono i più forti

Il credito racconta una storia ormai nota, ma non per questo meno significativa. Nel complesso i prestiti alle imprese si sono stabilizzati, ma continuano a diminuire nell’industria, nelle costruzioni e soprattutto tra le aziende di minori dimensioni. L’andamento è invece più favorevole per le imprese considerate meno rischiose, mentre le società più grandi riescono sempre più spesso a sostituire il credito bancario con il ricorso al mercato obbligazionario, soprattutto nel settore dei servizi. Una possibilità che resta sostanzialmente preclusa alla gran parte delle piccole e medie imprese piemontesi.

I tassi di interesse hanno iniziato a ridursi leggermente e gli strumenti di copertura dal rischio hanno contribuito a contenere il costo dell’indebitamento. Migliora anche, nel complesso, la capacità di rimborso dei debiti, ma con una differenza importante: cresce nelle costruzioni e nei servizi, mentre continua a peggiorare nel manifatturiero, proprio il settore che rappresenta la spina dorsale dell'economia regionale.

Rallenta l’occupazione e torna la cig

Se l’economia cresce poco, il mercato del lavoro inevitabilmente rallenta. Nel 2025 l’occupazione aumenta appena dello 0,5%, molto meno rispetto agli anni precedenti. Nell’industria il numero degli occupati diminuisce e il ricorso agli ammortizzatori sociali torna a crescere con forza: le ore di cassa integrazione aumentano del 20%, quasi tre volte il dato medio nazionale, fermo al 7,5%. La conseguenza è un aumento delle persone in cerca di lavoro e un tasso di disoccupazione che risale al 6%, tornando ad allinearsi alla media italiana.

A pagare il prezzo più alto continuano a essere donne, giovani e lavoratori stranieri. C’è poi un dato che fotografa meglio di molti altri le difficoltà strutturali del Piemonte: i Neet, i giovani che non studiano, non lavorano e non seguono percorsi di formazione, rappresentano ormai l’11,4% della popolazione giovanile. Un capitale umano che rischia di andare disperso proprio mentre le imprese denunciano sempre maggiori difficoltà nel reperire personale qualificato.

Famiglie prudenti e consumi deboli

Anche le famiglie continuano a muoversi con estrema cautela. La crescita di redditi e consumi rimane modesta in termini reali e inferiore rispetto a quella registrata nelle altre regioni del Nord. Tra i beni durevoli si comprano meno automobili, riflesso diretto della crisi del settore, mentre torna a crescere il mercato immobiliare.

Nel 2025 le compravendite di abitazioni aumentano del 10,1%, accompagnate da una ripresa dei mutui nonostante il costo del denaro ancora elevato. I prezzi delle case salgono del 2,7%, ma meno che nel resto del Nord e dell’Italia.

Sul fronte patrimoniale emerge invece una situazione relativamente solida. Il rapporto tra debito e reddito disponibile resta inferiore sia alla media nazionale sia a quella del Nord e la capacità di rimborso dei prestiti continua a essere elevata. Tornano inoltre a crescere i depositi bancari, soprattutto sui conti correnti, mentre negli ultimi anni molte famiglie hanno progressivamente spostato il risparmio dalle obbligazioni bancarie verso fondi comuni e titoli di Stato.

Eppure, il confronto con il resto del Settentrione racconta una realtà meno confortante. Reddito pro capite, ricchezza e indicatori di benessere restano migliori della media italiana, ma risultano ormai meno favorevoli rispetto alle altre regioni del Nord. È forse questo il segnale più evidente di un lento scivolamento competitivo che dura ormai da diversi anni.

Il macigno dell’inverno demografico

C’è però un dato che rischia di pesare sul futuro del Piemonte almeno quanto la crisi dell’automotive: la demografia. La regione è oggi una delle più anziane d’Italia. L’età media ha raggiunto 48,1 anni, contro i 46,9 della media nazionale e i 47,1 del Nord. Gli over 65 rappresentano già il 27% della popolazione, a fronte del 24,7% italiano e del 25% del Settentrione. E le proiezioni indicano che nei prossimi anni arriveranno a rappresentare addirittura il 34,5% dei residenti.

Significa meno popolazione attiva, maggiori costi sociali e sanitari, crescente domanda di assistenza e un mercato del lavoro che dovrà necessariamente imparare a valorizzare ogni risorsa disponibile, a partire proprio da giovani e donne.

Il Pnrr corre a due velocità

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza continua a rappresentare uno dei principali sostegni dell’economia regionale. A febbraio 2026 risultava già erogato oltre il 60% dei circa 10 miliardi di euro destinati al Piemonte e circa tre quarti delle gare erano state aggiudicate, anche se leggermente al di sotto della media nazionale.

Nel settore sanitario, però, il quadro resta disomogeneo. Procedono rapidamente le Centrali operative territoriali e l’assistenza domiciliare, mentre accumulano ritardi le Case di comunità, gli Ospedali di comunità e soprattutto la telemedicina. Parallelamente, le politiche regionali per ricerca e trasferimento tecnologico mostrano risultati incoraggianti: tra il 2018 e il 2025 gli enti locali piemontesi hanno finanziato numerosi progetti di innovazione con un coinvolgimento delle imprese e importi medi superiori sia alla media italiana sia a quella del Nord.

In cerca del nuovo motore

Più che una crisi, quella raccontata dalla Banca d’Italia è la cronaca di una lunga transizione. Il rischio, più che una recessione, è quello di una stagnazione prolungata. Ed è forse questo il dato più preoccupante che emerge dal rapporto: il Piemonte continua a possedere competenze, capitale umano e capacità manifatturiera da grande regione europea, ma fatica ancora a trasformare questo patrimonio in una crescita capace di tenere il passo delle altre locomotive del Nord.

Non a caso il responsabile della sede torinese della Banca d’Italia, Lanfranco Suardo, individua due priorità molto precise: «Agganciare la trasformazione e l’innovazione» e aumentare la partecipazione di donne e giovani al mercato del lavoro. Soprattutto, avverte, occorre recuperare quel patrimonio rappresentato dagli oltre undici giovani su cento che oggi non studiano e non lavorano. «Sono una risorsa che va pienamente valorizzata per sostenere la crescita economica e sociale della Regione». È probabilmente questa, più ancora dello 0,4% di Pil, la vera sfida che il Piemonte si trova davanti.