Stellantis: incontro Urso-Filosa al Mimit, con Cappellano e Rocca

Si è tenuto nel pomeriggio di oggi a Palazzo Piacentini a Roma, sede del Mimit, un incontro tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il Ceo di Stellantis, Antonio Filosa, volto anche a rassicurare sul futuro dello stabilimento di Cassino. È quanto apprende l'Ansa da fonti presenti alla riunione. All'incontro hanno partecipato anche il responsabile Europa del gruppo, Emanuele Cappellano, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e la vicepresidente Roberta Angelilli. L'incontro si è svolto alla vigilia dell'audizione di Filosa in Parlamento, in programma domani, mercoledì 17 giugno, con le Commissioni riunite Industria del Senato e Attività produttive della Camera, sulla produzione automobilistica del gruppo in Italia.