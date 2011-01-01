PALAZZO LASCARIS

Voucher scuola, la notte porterà Consiglio. Obiettivo chiudere domani

Seduta sospesa per favorire le trattative tra maggioranza e opposizione in Regione Piemonte: ancora seimila emendamenti sul tavolo. Attesa la proposta del centrodestra in mattinata. Scintille nel campo largo tra le capigruppo sulle strategie d'Aula

Tutto sospeso, in attesa che la notte porti consiglio e domani arrivi l’accordo. Si conclude così la seduta odierna del Consiglio Regionale del Piemonte, con il provvedimento sui voucher scuola a tenere banco. I seimila emendamenti presentati dalle opposizioni restano sul tavolo, ma a fronte di una proposta convincente da parte della maggioranza di centrodestra si possono ritirare, in modo da approvare il provvedimento già nella giornata di domani, come da programma iniziale.

Un buon risultato – quantomeno sul piano squisitamente tattico – per il campo largo, che otterrebbe un risultato dal suo atteggiamento ostruzionistico ma che tuttavia anche questa volta non ha mancato di mostrare delle crepe.

La giornata

La seduta a Palazzo Lascaris riprende da dove si era conclusa ieri: con la votazione sugli oltre seimila emendamenti delle minoranze. Se ne votano circa 200, a quel punto qualcuno evidentemente capisce che andare avanti così non è il massimo e forse sarebbe il caso di venirsi incontro, così i capigruppo si riuniscono in un “conclave” che si protrae fino all’ora di pranzo, per riannodare i fili del dialogo. Il clima sembra positivo, e si decide di riaggiornarsi a pancia piena nel pomeriggio.

Così, al termine delle interrogazioni, la seduta non riprende: i capigruppo di maggioranza e opposizione tornano a riunirsi in camera caritatis, al termine della quale arriva la fumata bianca, o quantomeno grigio chiaro: i consiglieri di centrodestra (con in prima fila Silvio Magliano e Fabrizio Ricca, capigruppo di Lista Cirio e Lega nonchè principali fautori del provvedimento), insieme alla giunta guidata da Alberto Cirio e rappresentata dalla neo assessora Daniela Cameroni prepareranno una proposta di modifica da sottoporre alla minoranza, in modo da limare gli aspetti più discussi (su tutti la modulazione degli scaglioni Isee) e approvare il provvedimento nella giornata di domani, venuto giù il muro di ostruzionismo. Un muro che tuttavia non è stato innalzato in egual misura da tutti i gruppi di opposizione.

Campo litigioso

Se infatti Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra hanno presentato migliaia di emendamenti e Stati Uniti d’Europa (rappresentata dalla sola Vittoria Nallo) ha fatto la sua parte, il Partito Democratico sembra aver seguito una strategia completamente diversa, fermandosi a soli sei emendamenti, non ritenendola evidentemente una misura meritevole di tanta battaglia. Ben diverso il giudizio degli altri partiti, con la capogruppo del M5s Sarah Disabato che l’ha definito “uno dei pochi provvedimenti davvero politici di questa legislatura”, che mira a “incentivare l’iscrizione alle scuole private a discapito di quelle pubbliche”.

Questa divergenza di vedute è venuta fuori nella riunione mattutina dei capigruppo ed è stata resa ancor più evidente nel pomeriggio da un vivace confronto tra la capogruppo del Pd Gianna Pentenero e la collega di Avs Alice Ravinale. Anche per questo motivo, al termine della riunione bipartisan, le quattro capigruppo di opposizione si sono ritrovate per un altro meeting a porte chiuse, in modo da definire la strategia in modo unitario ed evitare nuovi scivoloni. Non è infatti la prima volta che si verifica un disallineamento simile tra le primedonne del campo largo piemontese: la trattativa sull’assestamento di bilancio della scorsa estate, che conteneva l’aumento dell’Irpef per i ceti medi, aveva già disegnato l’asse M5s-Avs-Sue, con il Pd rimasto isolato.