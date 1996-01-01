SACRO & PROFANO

Ruini e la rifondazione cattolica:

la scommessa (persa) di Torino

Per sedici anni alla guida della Cei, è stato il principale interprete della linea di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Dal rilancio delle Settimane Sociali nella prima capitale d'Italia (e del cattocomunismo) al rapporto con Nosiglia, Poletto e la Sindone

Se esiste una città nella quale Camillo Ruini ha cercato di disegnare il futuro della presenza dei cattolici nella vita pubblica, quella è Torino. Non fu una scelta casuale. Nel 1993, mentre Tangentopoli demoliva la Prima Repubblica e la Democrazia Cristiana si dissolveva sotto i colpi di Mani Pulite, l’allora presidente della Cei decise di convocare proprio nel capoluogo piemontese la XLII Settimana Sociale dei cattolici italiani, anticipandone addirittura la naturale scadenza triennale.

L’Italia stava cambiando pelle. Da una parte il crollo del sistema dei partiti, dall’altra la crescita della Lega Nord di Umberto Bossi, che metteva apertamente in discussione l’unità nazionale. A Torino, solo pochi mesi prima, era stato eletto sindaco Valentino Castellani, inaugurando quella stagione politico-amministrativa destinata poi a sfociare nell’Ulivo.

Ruini comprese che la crisi non era soltanto politica, ma culturale. Per questo scelse come tema delle assise “Identità nazionale, democrazia e bene comune”. E scelse Torino perché era stata la prima capitale del Regno d’Italia. Riunire lì i vescovi italiani significava riaffermare il valore dell’unità nazionale proprio mentre qualcuno ne ipotizzava la dissoluzione. Fu in quell'occasione che lesse il forte messaggio inviato da Giovanni Paolo II contro ogni tentazione secessionista e delineò quello che sarebbe diventato il suo celebre “Progetto culturale” orientato in senso cristiano.

Il “laboratorio torinese”

Paradossalmente, però, Torino fu anche la città nella quale il pensiero di Ruini trovò il terreno più difficile e vere e proprie resistenze. Da una parte vi era il presidente della Cei, convinto che la fine della Democrazia Cristiana non dovesse tradursi nella dispersione dell’identità cattolica, ma nella costruzione di una presenza culturale forte, capace di incidere sulla società senza rinunciare ai cosiddetti valori non negoziabili. Dall’altra esisteva il cosiddetto “Laboratorio Torino”: un cattolicesimo democratico che aveva appena accompagnato l’elezione di Castellani e che vedeva invece nella fine del partito unico dei cattolici l’occasione per sperimentare un pluralismo politico in senso progressista. Fu uno degli scontri culturali più significativi della storia ecclesiale italiana.

Ruini guardava con diffidenza all’alleanza tra cattolici democratici e sinistra post-comunista, rappresentata da figure come Romano Prodi, Rosy Bindi e, sul piano torinese, dallo stesso Castellani. Riteneva che quel percorso rischiasse di attenuare l’identità cristiana sui grandi temi etici. Considerava invece più praticabile il dialogo con il centrodestra berlusconiano, giudicato maggiormente sensibile ai principi antropologici della Chiesa.

Eppure, proprio Torino produsse un curioso paradosso storico. Quando Ruini dichiarò conclusa definitivamente la stagione del “partito dei cattolici”, gli stessi ambienti progressisti piemontesi utilizzarono quelle parole come una legittimazione della propria scelta di governare insieme alla sinistra. La sua riflessione, pensata per rafforzare l’identità cattolica, finì così per essere interpretata come la certificazione della diaspora politica dei credenti.

In quella fase decisiva fu determinante il ruolo dell’arcivescovo Giovanni Saldarini, chiamato a governare una diocesi profondamente segnata dalla cultura operaista, dal volontariato e dalla tradizione sociale torinese. Pur rimanendo leale alla linea della Cei, Saldarini svolse un delicato lavoro di mediazione, utilizzando le conclusioni della Settimana Sociale non per imporre il “ruinismo”, ma per ricucire le profonde ferite lasciate da Tangentopoli e dalla fine della Democrazia Cristiana nella comunità ecclesiale piemontese.

Da Nosiglia alla Sindone

Il rapporto di Ruini con Torino non si limitò a quell’appuntamento. Per oltre quindici anni, da presidente della Cei, mantenne un dialogo costante con l’episcopato piemontese, collaborando strettamente con il cardinale Severino Poletto nell’orientare il cammino pastorale della Conferenza Episcopale Piemontese. Fu inoltre il principale artefice della crescita ecclesiale di Cesare Nosiglia, da lui consacrato vescovo nel 1991 e successivamente chiamato come ausiliare e vicegerente della diocesi di Roma. Quando Benedetto XVI lo nominò arcivescovo di Torino nel 2010, quella scelta apparve a molti come la naturale prosecuzione, nel capoluogo piemontese, di una sensibilità pastorale e teologica maturata anche alla scuola di Ruini.

Esistette poi un altro filo che unì stabilmente il cardinale emiliano alla città della Mole: la Sacra Sindone. Nel gennaio del 1996 fu proprio Ruini a istituire formalmente a Roma il Centro Diocesano di Sindonologia "Giulio Ricci", promuovendo la ricerca scientifica e la diffusione degli studi sul Sacro Lino custodito nel Duomo torinese. Non fu un semplice atto amministrativo, ma il riconoscimento del valore religioso, culturale e apologetico di quella reliquia, destinata a occupare un posto sempre più importante nella riflessione ecclesiale italiana.

Il segno di un’epoca

Con Camillo Ruini scompare una delle figure più autorevoli, influenti e discusse del cattolicesimo europeo del secondo Novecento. Aveva 95 anni. La sua morte è stata annunciata dalla Diocesi di Roma, che ne ha ricordato la straordinaria capacità di leggere le trasformazioni del Paese e di guidarle “con la fierezza cattolica” di chi considerava la fede un patrimonio da custodire e proporre, mai da occultare.

Nato a Sassuolo nel 1931, sacerdote dal 1954, dottore in filosofia alla Gregoriana con una tesi dedicata alla verità in San Tommaso d’Aquino, autore destinato a rimanere il pilastro della sua architettura intellettuale, Ruini fu consacrato vescovo nel 1983, divenne segretario generale della Cei nel 1986 e cinque anni più tardi ne assunse la presidenza, ricevendo nello stesso periodo anche la porpora cardinalizia.

Non fu soltanto un grande uomo di governo ecclesiale. Fu soprattutto un intellettuale che comprese prima di molti altri come la fine della Democrazia Cristiana non potesse coincidere con il ritiro dei cattolici dalla vita pubblica.

Chiesa protagonista della storia

La grande intuizione di Ruini porta un nome preciso: “Progetto culturale”. Secondo il cardinale emiliano, la Chiesa non poteva limitarsi alla dimensione spirituale o privata della fede. Doveva continuare a parlare alla società, formare le coscienze, contribuire alla costruzione della cultura, intervenire nel dibattito pubblico senza complessi di inferiorità.

La sua convinzione era semplice quanto radicale: la fede cristiana non appartiene alla sfera dell’intimismo, ma è capace di fecondare la vita civile. Per questo sostenne sempre che fosse preferibile una Chiesa contestata piuttosto che una Chiesa irrilevante. «Se come cristiani ci rassegniamo ad essere subcultura, niente potrà salvarci. Salvo certamente la Provvidenza». Una frase che sintetizza meglio di qualsiasi trattato il suo pensiero: “meglio irritanti che irrilevanti”.

Le grandi battaglie etiche

Ruini fu probabilmente il cardinale italiano più contestato dagli ambienti cattolici progressisti. Lo scontro raggiunse il culmine nel 2005, durante il referendum sulla legge 40 sulla fecondazione assistita, quando invitò all’astensione per impedire il raggiungimento del quorum, posizione che risultò decisiva per l’esito della consultazione. Più tardi guidò anche la mobilitazione contro i Dico, il progetto sulle unioni civili del governo Prodi. Fu proprio allora che Romano Prodi coniò la celebre definizione dei “cattolici adulti”. Ruini vedeva invece con crescente preoccupazione quei cattolici che, pur dichiarandosi tali, sostenevano pubblicamente posizioni incompatibili con la dottrina della Chiesa su aborto, bioetica, famiglia e teoria del gender.

Fu spesso criticato. Mai, però, gli vennero negati il rispetto personale e il riconoscimento della sua coerenza.

La parola che orientò il conclave

Gli ultimi anni furono segnati dalla malattia affrontata con grande dignità. Costretto sulla sedia a rotelle, colpito da un infarto nel 2024 e successivamente da gravi problemi renali, continuò a seguire con lucidità le vicende ecclesiali fino agli ultimi mesi di vita. Sebbene non fosse più elettore e non partecipasse al conclave del 2025, la sua autorevolezza rimase enorme.

La lunga intervista concessa nei giorni precedenti all'elezione di Leone XIV, nella quale delineava il profilo del pontefice necessario – una Chiesa dottrinalmente sicura ma insieme caritatevole, capace di unire, confermare i fedeli nella fede, governata secondo il diritto e profondamente coesa – fu letta da molti osservatori come una delle riflessioni che più influenzarono il clima dell’elezione.

Un’eredità che è una sfida

Ogni epoca ecclesiale produce figure che la rappresentano. Camillo Ruini è stato questo per almeno un ventennio. I confronti con molti porporati contemporanei – e inevitabilmente anche con l’attuale arcivescovo di Torino, il cardinale Roberto Repole – risultano spontanei, ma forse persino ingenerosi, perché Ruini non è stato soltanto un amministratore o un protagonista della cronaca ecclesiastica. Ha incarnato un’idea precisa della presenza della Chiesa nella storia: una Chiesa che non arretra davanti alla modernità, che non si limita ad accompagnarla passivamente, che non si riduce a eco morale delle mode dominanti, ma pretende di giudicare la realtà alla luce della fede.

È questa, probabilmente, l’eredità più profonda che lascia. Ed è anche la domanda che consegna alla Chiesa italiana, torinese e piemontese del futuro: se possieda ancora un pensiero capace di formare le coscienze prima ancora di inseguire il consenso.