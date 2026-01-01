Rossi (Pd), report Bankitalia certifica il fallimento delle destre

"Il Piemonte non è più la locomotiva del Nord, ma un vagone di coda che fatica a tenere il passo. I dati presentati ieri nel rapporto annuale della Banca d'Italia sull'economia piemontese spazzano via, in un colpo solo, anni di narrazione propagandistica della destra. Nessun 'modello Piemonte', la realtà che emerge è quella di una regione ferma, bloccata in una stagnazione strutturale che penalizza lavoratori, famiglie e imprese". Lo afferma il segretario regionale del Partito democratico del Piemonte, Domenico Rossi, commentando i dati macroeconomici regionali diffusi da Bankitalia.. "Con una crescita del Pil ferma a un misero +0,4% - osserva Rossi - facciamo peggio della media nazionale e del resto del Settentrione. Abbiamo le retribuzioni nominali diminuite del 5,1%, ma il dato più drammatico, il vero termometro della sofferenza del nostro sistema produttivo, è il balzo del 20% della Cassa Integrazione. Centinaia di famiglie piemontesi oggi vivono nell'incertezza perché il governo Meloni a Roma e la giunta Cirio a Torino hanno deciso di assistere passivamente al declino industriale del nostro territorio." "Siamo di fronte - prosegue il segretario dem - a una crisi profonda dell'automotive e del suo indotto che morde il cuore di Torino e delle nostre province. Le passerelle elettorali e i tavoli di facciata non creano sviluppo. Comparti emergenti come l'aerospazio sono importanti, ma a oggi non hanno la massa critica per compensare l'emorragia di valore e di posti di lavoro. Manca totalmente una politica industriale degna di questo nome". Secondo Rossi dopo la fine degli investimenti legati al Pnrr e "senza riforme strutturali, politiche industriali e senza una visione a lungo termine, il Piemonte rischia di finire nella stagnazione". Il segretario dem sottolinea che "in altre parti d'Europa, a partire dalla Spagna" si è invece stati in grado di mettere "in campo politiche industriali serie e misure capaci di attrarre capitali e favorire investimenti".