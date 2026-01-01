Slitta a ottobre il trasferimento a Torino dei lavoratori Konecta

I trasferimenti a Torino dei lavoratori Konecta sono stati, per ora, congelati. E' l'esito dell'incontro che si è tenuto in Confindustria Canavese, a Ivrea, tra le organizzazioni sindacali e l'azienda, in merito alla procedura di trasferimento collettivo di una quarantina di lavoratori. "L'azienda, pur confermato la volontà di procedere con i trasferimenti, ha convenuto sull'opportunità di posticipare i trasferimenti previsti, anche a fronte di prossimi incontri istituzionali - sottolineano con un comunicato unitario le segreterie di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilfpc Uil Piemonte - pertanto i trasferimenti previsti per il 1 luglio 2026, verranno rinviati ad ottobre 2026". Il posticipo permetterà di avviare una discussione sui numeri e sui perimetri impattati dal trasferimento e l'avvio di un confronto su un accordo di smartworking. "L'azienda ha inoltre comunicato che nella giornata di giovedì incontrerà la Regione Piemonte per riprendere il confronto sulle soluzioni e gli strumenti utili a gestire le forti criticità legate ad alcune attività sempre più in calo e alle problematiche strettamente legate alla crisi ormai strutturale del settore", aggiungono i sindacati.