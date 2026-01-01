Ristrutturazioni edili fittizie in tutta Italia, maxi blitz in 9 regioni

Superbonus 110, Ecobonus e Sismabonus: i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno hanno eseguito un sequestro preventivo di beni e valori per circa 160 milioni di euro e, notificato, a 9 indagati, la data dell'interrogatorio preventivo finalizzato a una eventuale misure cautelare. Sono oltre 240 i soggetti coinvolti, tra persone fisiche e giuridiche sull'intero territorio nazionale e, in particolare, verso soggetti presenti tra la Campania e altre 9 regioni italiane, quali Lazio, Basilicata, Sicilia, Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia, Piemonte, Puglia e Veneto. Gli accertamenti hanno consentito anche di scoprire che il riciclaggio avveniva anche con il trasferimento di ingenti somme di denaro all'estero, in particolare verso Cina, India e Pakistan. Le indagini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno, coordinate dalla Procura di Salerno, hanno delineato un esteso e ramificato sistema illecito finalizzato a plurime truffe ai danni dello Stato, riconducibili a due organizzazioni criminali, entrambe con base nel Salernitano, di cui facevano parte professionisti e imprenditori. Secondo quanto emerso, per attivare la truffa, sono state utilizzate oltre 80 società, su tutto il territorio nazionale, di cui la quasi totalità sono risultate fittizie che solo sulla carta avevano eseguito interventi milionari di riqualificazione edilizia su circa 200 immobili, ubicati su tutto il territorio nazionale, lavori in realtà mai eseguiti. Alcuni immobili sono risultati di diretta proprietà degli indagati, altri invece a persone estranee ai fatti, tra i cui privati cittadini ed enti pubblici (diversi comuni). L'inchiesta ha già ottenuto dei risultati: come la liquidazione giudiziale di una società operante nel Salernitano utilizzata per la commissione di reati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio, oltre alla creazione e l'utilizzo di crediti fittizi. Questa società avrebbe intrattenuto più rapporti con ulteriori società, risultate poi dedite alla commissione sistematica di reati tributari, mediante l'emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti per oltre 335 milioni di euro.