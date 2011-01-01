Torino si promuove negli aeroporti del Nord

Torino punta sugli aeroporti del Nord Italia per attrarre nuovi visitatori. Federalberghi Torino e Camera di commercio hanno lanciato una nuova campagna di marketing territoriale che, attraverso video e annunci geolocalizzati negli scali di Torino, Malpensa, Linate e Orio al Serio, terzo scalo italiano per traffico passeggeri con 17 milioni di transiti annui. promuoverà una "Torino insolita", fatta di itinerari ed esperienze meno conosciuti ma ad alto potenziale turistico. Complessivamente, i quattro aeroporti hanno registrato nel 2024 circa 61 milioni di passeggeri, con un incremento medio del 10% rispetto all'anno precedente e un trend che si conferma in crescita anche nel 2025. "La presenza coordinata negli aeroporti del Nord Italia ci permette di intercettare pubblici sempre più ampi ma comunque targhettizzati valorizzando Torino in un momento in cui i flussi turistici stanno crescendo. Stiamo investendo in contenuti di qualità e in modalità innovative di racconto della città, con campagne che affiancano alla promozione istituzionale nuovi prodotti turistici, valorizzando una Torino più insolita come per il golf, in occasione degli Open d'Italia" spiega Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino. "Presentare una Torino insolita - afferma Massimiliano Cipolletta, presidente dell'ente camerale - ci permette di far conoscere aspetti inconsueti ma altrettanto attrattivi. Il nostro è un territorio in grado di sorprendere anche per la qualità della sua accoglienza e i dati sulla crescita delle presenze a Torino e in Piemonte ci premiano per un turismo che sa essere esperienziale: i visitatori, infatti, abbinano sempre di più la ricerca di arte, storia, natura a quella di sapori autentici e tipici. Infine, grazie a questa strategia di diffusione di contenuti multimediali, possiamo mostrare il sostegno che diamo al territorio in occasione dei grandi eventi che saranno ospitati a Torino e dintorni nei prossimi mesi".