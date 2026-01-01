In arrivo da sabato una forte ondata di calore

Un'imponente massa d'aria subtropicale, in risalita dall'Algeria, è pronta ad espandersi verso Nord arrivando a lambire la Danimarca: si tratta dell'Anticiclone Africano che in Italia si tradurrà, da sabato, nell'arrivo di una severa e lunghissima ondata di calore con i termometri che toccheranno i 39°C anche nelle grandi città della Pianura Padana. Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, a partire da venerdì e ancora di più sabato, tra le città più calde troveremo Bologna e Firenze con 39 gradi, Roma con 38 e Milano con 36, spingendosi fino a 9°C oltre la media del periodo. "Lo zero termico - aggiunge l'esperto - schizzerà in alto fino alla quota eccezionale di 4400 metri, e diversi nuovi record mensili di calore potrebbero essere infranti. Non aumenteranno solo le massime, ma si registrerà un'impennata preoccupante anche delle temperature minime notturne, mai al di sotto dei 25 gradi, soprattutto dopo il weekend". A Milano, addirittura, le temperature non scenderanno mai sotto i 27-28 gradi.. L'anticiclone avrà il suo apice il 21 giugno, con l'inizio dell'estate astronomica, ma non si esaurirà in quella data. L'intera terza decade del mese rimarrà sotto il dominio nordafricano, con condizioni via via sempre più afose. Le ultime elaborazioni concedono solo la speranza di un piccolo e temporaneo break temporalesco verso metà della prossima settimana. Nel dettaglio: Mercoledì 17. Al Nord: sole e caldo in aumento, qualche temporale in montagna. Al Centro: temporali di calore sui rilievi, sole e caldo altrove. Al Sud: soleggiato e caldo. Giovedì 18. Al Nord: sole e caldo in aumento, qualche temporale in montagna. Al Centro: soleggiato, qualche temporale in montagna. Al Sud: soleggiato. Venerdì 19. Al Nord: temporali al Nord-Ovest, variabile altrove. Al Centro: soleggiato, caldo a 37°C in Toscana. Al Sud: soleggiato e caldo. Tendenza: alta pressione subtropicale in ulteriore rinforzo con massime fino a 39°C e notti tropicali e super tropicali; forte disagio fisiologico per il caldo e l'umidità.