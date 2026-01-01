Calcio: il Torino lancia la campagna abbonamenti

Prende il via oggi la campagna abbonamenti del Torino per la stagione 2026/27, un'annata storica in cui il club granata celebrerà il suo 120/o anniversario. La fase dei rinnovi per i vecchi abbonati resterà attiva fino al 20 luglio, garantendo prezzi bloccati, sconti speciali sul settore Distinti e i primi turni di Coppa Italia a 1 euro. Per i nuovi abbonati la vendita si aprirà in due fasi: la prima con listino scontato dal 22 giugno al 20 luglio, la seconda dal 21 luglio con risparmi fino al 50% rispetto ai singoli biglietti. Tra le promozioni principali si segnalano l'abbonamento nel settore Distinti a 280 euro e la conferma dell'area "Distinti Family", con tariffe dedicate per adulti e Under 16. Riconfermata anche la formula flessibile a 14 match per studenti universitari Under 30 a 99 euro (in Curva Primavera) e per i minori di 16 anni a 50 euro. La tariffa Donne sarà invece disponibile esclusivamente per la fase di rinnovo fino al 20 luglio. Le vendite sono gestite interamente online sul sito ufficiale del Torino in collaborazione con Vivaticket, mentre per l'assistenza fisica è aperto lo sportello biglietteria dello stadio Olimpico Grande Torino.